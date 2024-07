Ce cybercriminel est à bout : il révèle la véritable horreur du Dark Web

Le Dark Web se distingue par un anonymat profond et un accès sélectif. C'est la zone la plus secrète du net, souvent associée au crime. Mais quelle est la véritable nature de cet espace mystérieux ?

Le Dark Web est un sujet qui fascine et inquiète les internautes. C'est pourquoi Pizzabagel, un ancien cybercriminel, a décidé de partager sa perspective sur la véritable nature de ce coin obscur d'Internet. Son témoignage dévoile une perspective unique et détaillée. Il éclaire des aspects du Dark Web souvent mal compris ou exagérés par le grand public et les médias.

La réputation sombre du Dark Web

Dans le but de comprendre le Dark Web, il faut d'abord démêler les mythes des faits. Beaucoup pensent automatiquement à un lieu sans foi ni loi, similaire au Far West, où tout est permis, comme engager un tueur à gages ou assister à des actes de violence en direct.

Ces idées, alimentées par des histoires de hackers découvrant des adresses personnelles ou des chambres rouges où se déroulent des actes de torture, ont contribué à une réputation sinistre.

Cependant, Pizzabagel précise que ces représentations sont exagérées, voire totalement inventées. « Même si on ne peut pas dire que rien n'existe… je n'en ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais vu, » a-t-il expliqué. Il remet en question l'existence des chambres rouges. Il est tellement sûr de leur non-existence qu'il a parié dessus.

Pas que pour les hackers : le Dark Web, le supermarché des données… et des idées !

Alors que le Dark Web est souvent stigmatisé, Pizzabagel met en lumière ses utilisations pratiques. Étant donné que l'accès à l'information peut être sévèrement restreint dans certains pays, le Dark Web sert de plateforme pour les journalistes et les citoyens de ces régions. Cela leur offre la possibilité de diffuser des informations en toute sécurité.

Quoique certaines activités illégales, comme le commerce de données confidentielles, soient indéniablement présentes. Il révèle également que les transactions légitimes y sont courantes. Les échanges d'informations sont aussi fréquents sur le Dark Web.

Cela démontre que, sous prétexte que le Dark Web peut être utilisé à des fins néfastes, il sert également de refuge pour la liberté d'expression.

Certes, il abrite des activités criminelles, mais l'idée que l'on peut facilement y engager un tueur à gages est largement surévaluée.

« Je n'ai jamais entendu parler d'une personne sur laquelle un résultat a été attribué, » affirme Pizzabagel, réfutant l'idée que les tueurs à gages y sont monnaie courante.

Par ailleurs, il préconise de ne pas négliger la sécurité sur Internet. La protection des données personnelles est cruciale pour éviter les mésaventures sur le Dark Web.

C'est quoi le dark web ?



Vidéo explicatif que j'ai montée de A à Z, bonne lecture à vous 🫵 pic.twitter.com/dzY8MeJyEa — 𝕻𝖗𝖎𝖓𝖈𝖊𝖘𝖘 (@NoorCraz) August 20, 2023

Un malentendu persistant

Pizzabagel insiste sur le fait que le Dark Web est souvent mal compris. Il n'est pas le sinistre sous-monde que beaucoup imaginent.

Il explique que « ce n'est pas un fond noir effrayant avec des lignes de code qui circulent ». Au contraire, il décrit l'interface du Dark Web comme propre et agréable, similaire à celle de l'Internet conventionnel mais avec des fonctionnalités d'anonymat accrues.

On doit reconnaître qu'il sert parfois à des actions illégales. Certains l'exploitent pour maintenir leur vie privée en sécurité. Il permet également d'accéder à des informations de manière sécurisée.

Il semble donc crucial de ne pas croire aveuglément tout ce que l'on lit ou entend sur le Dark Web. Comprendre sa complexité et son utilité potentielle dans des contextes spécifiques est vraiment important.

