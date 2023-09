Les Data Terrorists volent les données de vos enfants pour le Dark Web

Personne n’est épargné par les Data Terrorists. Des enfants sont victimes de leurs piratages. Une situation délicate qui alerte les États-Unis.

Pirater les données des écoles afin d’avoir les informations des élèves. C’est la nouvelle méthode des Data Terrorists à l’heure actuelle. Ces informations sont ensuite publiées sur le Dark Web. L’urgence de la situation repose alors sur cette tendance. Les criminels peuvent opter pour un chantage, ou vendre directement les renseignements. Et cette dernière situation est particulièrement inquiétante.

Data Terrorists : une situation urgente aux États-Unis

Ross Brewer a déclaré que ces actes des Data Terrorists nécessitent une législation urgente. Cet expert en cybersécurité s’est exprimé récemment sur Fox News digital.

En effet, le vol des données représente un danger pour les victimes. Ces criminels peuvent trouver le domicile des enfants avec les renseignements. Ils auront des informations précises sur les parents.

Les séquelles sont nombreuses pour les victimes. L’élève concerné pourra souffrir de plusieurs problèmes psychologiques. Il y aurait même des tentatives de suicide. On peut aussi citer l’absentéisme et le stress de toute la famille.

Et dans le cas d’un chantage, l’école devra payer une somme astronomique aux Data Terrorists. Comme quoi, tout le monde n’est pas épargné par l’attaque de ces criminels.

Attaques des Data Terrorists, des situations qui prennent de l’ampleur actuellement

Les premiers cas ont été recensés durant la crise sanitaire de 2020. Mais ces attaques des Data Terrorists ont pris du terrain en 2021. De plus, elles sont assez complexes, et très difficiles à détecter. Les hackers utilisent les techniques ransomware, un des plus dangereux du secteur. D’un autre point de vue, le vol des données d’enfants est un business lucratif sur le Dark Web.

Les écoles sont les plus vulnérables. Ces établissements ne possèdent pas une sécurité maximale sur leur serveur. Et cette tendance facilite l’intrusion des hackers dans les bases d’informations. De plus, ces écoles n’ont pas les fonds nécessaires pour installer un système de protection performant.

Même si les institutions éducatives pour enfants sont les cibles de prédilection, les collèges et les universités ne sont plus épargnés. Ce sont aussi des victimes depuis juin 2022.

Les chiffres sont choquants

Plus de 65 attaques ont été recensées selon une étude récente. Les Data Terrorists ont alors touché plus de 1436 écoles, avec environ 1 074 926 victimes. Et ces statistiques ne concernent que l’année 2022. Les spécialistes ont décelé 37 attaques depuis le début de l’année 2023.

Le nombre d’attaques a augmenté d’une manière exponentielle depuis ces 6 derniers mois. Un pic de 84 % a été mis en évidence par les enquêteurs.

Et ces chiffres ne représentent pas l’ampleur de la situation actuelle. 85 % des attaques restent sans suite. De plus, les Data Terrorists sont très nombreux. Une situation délicate pour les services de cybersécurité américains.

La prévention reste la meilleure action pour lutter contre ces Data Terrorists. Il faudrait alors installer un système de protection efficace contre les cyberattaques. Un long chemin à parcourir, surtout en tenant compte de la situation financière de certaines écoles. Mais une aide de l’État serait en cours, selon les spécialistes.