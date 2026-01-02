Ce génie a enregistré tout Spotify… sur une K7 audio !

L’ère du streaming nous a habitués à l’immatériel. Des millions de titres accessibles en un glissement de doigt, stockés dans un « cloud » invisible. Pourtant, un passionné de tech vient de briser cette frontière numérique avec un projet aussi absurde que génial. Il a réussi à faire tenir l’immensité de Spotify dans une simple petite cassette audio des années 80.

Le charme de l’analogique, la puissance du numérique

Le projet, qui fait sensation sur les réseaux et les sites spécialisés comme Gizmodo, est l’œuvre d’un bidouilleur de génie nommé Oisín. L’idée de départ semble sortir d’un rêve de nostalgique. Et si l’on pouvait naviguer dans ses playlists Spotify avec le clic physique et le grain sonore d’une K7 ?

À première vue, l’objet ressemble à n’importe quelle cassette à bande magnétique. Mais à l’intérieur, la magie opère. Ce n’est pas une simple bande qui défile, mais un concentré de technologie moderne dissimulé dans une coque rétro.

Pour réaliser ce tour de force, Oisín n’a pas utilisé de ruban magnétique. Il a choisi une cassette originale pour y intégrer un micro-ordinateur Raspberry Pi. Il a ajouté un écran OLED minuscule sur la tranche et un lecteur de carte microSD.

Le résultat ? La cassette se connecte en Wi-Fi à Spotify. L’écran situé là où l’on lisait autrefois le nom de l’album affiche désormais le titre de la chanson et l’artiste. Mais le plus impressionnant reste l’interaction. Le créateur a conservé les boutons physiques de son vieux baladeur. En appuyant sur « Play », « Pause » ou « Next » sur le lecteur de cassettes, il contrôle directement l’application de streaming. C’est le mariage parfait entre la satisfaction tactile du matériel vintage et la bibliothèque infinie du web.

Pourquoi un tel projet ?

On pourrait se demander : « Pourquoi s’embêter alors qu’un smartphone fait la même chose en mieux ? ». La réponse tient en un mot : l’expérience. Dans notre monde de consommation immédiate, la musique est devenue un flux continu, parfois déshumanisé. En redonnant un corps physique à Spotify, ce génie réintroduit de l’intentionnalité. Glisser la cassette dans le lecteur, sentir la résistance du mécanisme et voir les informations s’afficher procure un plaisir presque enfantin. C’est une rébellion poétique contre le « tout tactile ».

Une œuvre d’art technologique

Ce projet n’est pas seulement une prouesse technique, c’est aussi une réflexion sur l’obsolescence et le design. Oisín a dû relever des défis d’ingénierie incroyables pour faire tenir une batterie, un processeur et un écran dans un espace aussi restreint. Il fallait aussi s’assurer que l’objet reste fonctionnel une fois inséré dans un lecteur standard.

L’autonomie est certes limitée, et la qualité sonore dépend du matériel utilisé, mais là n’est pas la question. Ce projet nous rappelle que la technologie peut être amusante, tactile et surtout, qu’elle peut avoir une âme. En enregistrant « tout Spotify » sur une cassette, ce créateur a prouvé que le passé et le futur peuvent parfaitement cohabiter. Si vous avez encore de vieux baladeurs qui traînent au grenier, ne les jetez pas. Ils pourraient redevenir les objets les plus cool de votre salon.

