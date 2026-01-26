Ce robot Transformer est un jouet de luxe au son pathétique

Robosen a sorti un robot Transformer dont le look épate, mais côté autonomie et son, ce n’est pas ça du tout.

Le robot Transformer signé Robosen impressionne immédiatement par son apparence et sa mécanique. Cela dit, l’enthousiasme retombe vite dès les premières minutes d’utilisation. Avec un son décevant et une autonomie ridicule, l’expérience globale avec le jouet robot laisse un goût amer.

Un robot Transformer impressionnant… mais au son médiocre

Le Soundwave G1 joue la carte du produit premium destiné aux collectionneurs. Sa transformation motorisée fascine, car chaque articulation se déploie avec une précision impressionnante. Néanmoins, plus on l’utilise, plus le décalage entre son prix et son intérêt réel devient évident.

Un son indigne d’un produit à 1 200 euros

C’est sur ce point que cette machine déçoit le plus. Robosen a en fait intégré une fonction enceinte Bluetooth. Pourtant, le son que propose le robot Transformer manque cruellement de profondeur et de clarté. Les basses sont absentes, les aigus étouffés, et l’ensemble donne une impression très plate.

La conception aggrave encore plus le problème. De fait, le son sort à l’arrière du robot en mode cassette. Cette orientation pénalise directement l’écoute et réduit fortement la qualité perçue. À ce niveau de prix, difficile d’accepter un rendu sonore digne d’un gadget promotionnel.

Le résultat évoque alors un vieux lecteur cassette fatigué, sans véritable intention nostalgique. Robosen hésite entre le jouet et l’enceinte, sans pour autant réussir à convaincre sur aucun des deux terrains. Le son de ce robot Transformer devient ainsi un simple gimmick, vite oublié.

Des commandes vocales encore plus frustrantes

Les commandes vocales annoncent quant à elles une immersion spectaculaire sur le papier. Pourtant, en pratique, le robot reconnaît les ordres de façon très aléatoire. On doit d’habitude répéter plusieurs fois, parler plus fort, pour au final abandonner.

Cette reconnaissance vocale capricieuse brise rapidement l’illusion. Pire encore, la voix du robot Transformer reste difficile à comprendre à cause du son médiocre intégré. Même les répliques cultes perdent tout impact, faute de clarté et de puissance.

On a en outre une application mobile qui aide à contourner le problème. Le souci, toutefois, c’est qu’elle enlève toute spontanéité. Un produit à ce tarif devrait fonctionner naturellement, sans dépendre constamment d’un smartphone. Ici, la technologie complique plus qu’elle ne sublime l’expérience.

Outre le son, l’autonomie du robot Transformer déçoit aussi

La batterie représente l’autre grand défaut du Soundwave G1. Avec une autonomie qui dépasse rarement deux heures, l’utilisation devient très frustrante. Cette faiblesse surprend, surtout pour un produit aussi volumineux et onéreux.

Pire encore, la machine peut s’éteindre brutalement lorsqu’elle manque d’énergie. Parfois, il peut même s’effondrer sans prévenir. En plus du son pathétique, l’autonomie maigre du robot Transformer lui donne une impression de fragilité inquiétante. Ce comportement nuit clairement à l’image premium que Robosen tente de vendre.

Alors, devriez-vous investir dans le Soundwave G1 ?

Ce produit représente certes une prouesse mécanique indéniable sur certains aspects. Toutefois, le son et la batterie médiocres du robot Transformer plombent lourdement l’expérience globale. Robosen propose ici un objet spectaculaire, mais profondément déséquilibré.

Pour les collectionneurs très fortunés, l’achat peut encore se justifier. Mais pour la majorité des acheteurs, le rapport qualité-prix paraît difficilement défendable. Ce jouet de luxe impressionne quelques minutes, avant de rappeler cruellement ses limites.

