Cet influenceur loue un robot humanoïde à 1400$ par jour : ça vaut le coup ?

Cuisine, ménage, rendez-vous en ville… Un robot peut-il vraiment tout faire ? Un influenceur chinois a tenté l’expérience avec le robot humanoïde Unitree G1, un modèle ultramoderne. Et il l’a loué à 1400$ la journée. Alors, est-ce que ça vaut réellement le coup ?

Les robots humanoïdes deviennent de plus en plus sophistiqués. Mais sont-ils déjà prêts à s’intégrer dans notre quotidien ? Est-ce qu’il peut être un bon colocataire, assistant ménager et même… un partenaire de rendez-vous ? Zhang Genyuan, un influenceur chinois, a voulu en avoir le cœur net et pour cela, il a déboursé une belle somme afin de louer l’un des robots humanoïdes les plus avancés du moment.

Au programme, ménage, cuisine, rendez-vous en ville…

Le robot en question, c’est le Unitree G1. Zhang Genyuan a donc décidé de la mettre à l’épreuve.

La première mission était le ménage. Et là, le G1 a montré ses limites robotiques. Plutôt que de nettoyer efficacement, il bouscule les objets, se cogne aux meubles et a plus l’air d’un enfant qui apprend à marcher.

Pour le deuxième essai, c’était la cuisine. Zhang Genyuan demande au G1 de casser un œuf et verser du lait. Alors le résultat ? Disons que si vous aimez les omelettes improvisées sur le sol, vous serez servis.

Toutefois, côté mobilité et l’interaction, c’est là que G1 a brillé. Il peut marcher à 7,2 km/h, éviter les obstacles et même courir à côté de son maître.

Quand Zhang Genyuan l’a testé lors d’un rendez-vous galant, le robot s’est montré surprenant. Le G1 reconnaît même la profession de l’influenceur, lui parle de ses abonnés et interagit avec un minimum de personnalité. Certes, lorsqu’il tente de danser, il perd toute coordination, mais je trouve que cela ajoute un côté attachant à la machine.

1400$ bien dépensés pour la compagnie d’un robot humanoïde

Nous le savons tous, le G1 est l’un des modèles les plus perfectionnés en Chine. Mesurant 1,32 m pour 35 kg, il est équipé d’un cerveau technologique impressionnant. Caméra de profondeur, LiDAR 3D, microphones antibruit et même un processeur 8 cœurs… Sa batterie dure deux heures, mais heureusement, elle est remplaçable.

À la fin de la journée, l’influenceur semble satisfait de son expérience avec le robot humanoïde. Alors verdict ? Le G1 est un compagnon amusant, mais clairement, il n’est pas encore prêt à remplacer un vrai assistant humain.

Pour 1400$ par jour, on peut s’offrir un week-end dans un hôtel de luxe ou s’acheter un PC gamer surpuissant… Mais si vous voulez éblouir vos abonnés sur les réseaux, avoir un robot humanoïde maladroit qui vous suit partout, moi, je pense que ça peut valoir le coup !

Et vous ? Qu’en dites-vous ? Seriez-vous prêt à débourser 1400$ ou plus pour une journée avec un robot humanoïde comme le G1 ? Si oui, que lui demanderiez-vous de faire ? Dites-nous tout dans les commentaires !

