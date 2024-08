Cette console légendaire revient en version miniature pour Noël

L'Atari 7800+, une version miniature de la console légendaire des années 80, fait son grand retour cet hiver, juste à temps pour Noël ! Compatible avec les téléviseurs modernes, ce petit joyau promet une expérience unique à tous les amateurs de jeux vidéo classiques.

Une reproduction miniature de la console légendaire des années 80

Atari 7800, la première console d'Atari lancée après le krach du jeu vidéo de 1983, a vu le jour en 1986. À l'époque, elle n'a pas atteint le succès commercial de la Nintendo Entertainment System (NES) ou de la Sega Master System. Toutefois, elle s'est distinguée par sa rétrocompatibilité et ses excellents ports de jeux d'arcade comme Food Fight et Galaga.

Aujourd'hui, l'Atari 7800+, créée par Atari et Plaion, reprend cette essence dans un format miniature. Et ce, en conservant les éléments qui ont fait le charme de l'originale. En prime : ils l'ont équipée de connectivité HDMI, ce qui la rend compatible avec nos téléviseurs actuels.

Atari 7800+ : bien plus qu'un simple console miniature

Contrairement à d'autres consoles rétro, comme la NES Classic Edition, l'Atari 7800+ ne se limite pas à des jeux préinstallés. Elle reprend le concept de l'Atari 2600+ sortie l'année dernière. Elle offre aux utilisateurs la possibilité d'utiliser leurs propres cartouches et de jouer sur un système officiel. Tels les modèles 2600+ et 7800, l'Atari 7800+ est compatible avec les cartouches des consoles 2600 et 7800. C'est l'un des principaux atouts de cette réédition.

À noter qu'Atari a aussi lancé 10 nouvelles cartouches de jeux adaptées aux systèmes. Parmi elles figurent l'Asteroids Deluxe, Bounty Bob, Strikes Back, Caverns of Mars et même Epyx Game Collections. Vendues à 30 $ chacune, elles seront livrées avec des manuels de jeu en couleur.

Un pack complet pour une expérience de jeu inégalée

Atari et Plaion proposent également le CX78+ Wireless Gamepad et le CX40+ Wireless Joystick à 35 $ chacun. Cependant, il faut savoir que chaque Atari 7800+ est livré avec un CX78+ et une copie de Bentley Bear's Crystal Quest. La mini-console est actuellement disponible en précommande pour 130 $. Sortie prévue au cours de l'hiver 2024.

