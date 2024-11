Cette IA prend la voix d’une grand-mère pour tromper les arnaqueurs

Les arnaques téléphoniques ne sont pas une nouveauté, mais l’approche pour les contrer évolue. Virgin Media O2 a dévoilé une nouvelle IA baptisée Daisy, un robot conçu pour tenir les arnaqueurs en haleine. Et le plus étonnant ?

Daisy prend la personnalité d’une grand-mère bavarde. Elle raconte des histoires qui semblent sortir tout droit d’un après-midi chez mamie.

Daisy n’est pas une IA comme les autres. Créée par O2, elle a été spécifiquement développée pour converser avec les escrocs et les occuper le plus longtemps possible. Cela réduit le temps qu’ils peuvent consacrer à tromper de vraies victimes. Inspirée par des initiatives similaires de lutte contre les arnaques, Daisy incarne le stéréotype d’une personne âgée vulnérable, mais astucieusement programmée pour tenir les escrocs en haleine.

Comment fonctionne Daisy ? Avec des histoires interminables sur le tricot, des récits inventés de famille et même de fausses informations personnelles. O2 affirme que Daisy a réussi à garder des escrocs en ligne pendant plus de 40 minutes. Ce résultat est rendu possible grâce à plusieurs modèles d’IA qui font des transcriptions d’appels en temps réel et génèrent des réponses adaptées.

Pourquoi une grand-mère IA ?

Le choix de la personnalité de Daisy n’est pas anodin. Au Royaume-Uni, les personnes âgées sont les cibles principales des arnaques téléphoniques. Les escrocs utilisent des techniques d’ingénierie sociale pour extorquer des informations sensibles. Aux États-Unis, la situation est similaire. Le FBI rapporte que les personnes de plus de 60 ans représentent 40 % des victimes de fraude. Elles subissent 58 % des pertes totales, soit plus de 770 millions de dollars.

Ne vous attendez pas à pouvoir interagir avec Daisy vous-même, sauf si vous êtes un escroc ! O2 a conçu Daisy pour cibler les arnaqueurs uniquement, dans le but de sensibiliser le public et d’empêcher les fraudes. Un porte-parole d’O2 a précisé que l’outil demande une puissance de calcul conséquente, ce qui limite son ouverture au grand public. Pour l’instant, Daisy reste un agent discret, prêt à piéger les escrocs.

La guerre contre les arnaqueurs fait rage. Ces derniers emploient des ruses sans fin. De ce fait, contrer ces stratégies exige des innovations constantes. Daisy représente une avancée créative dans cette lutte, un effort pour détourner l’attention des fraudeurs et protéger les personnes vulnérables. Pour les consommateurs, il est toujours possible de signaler les appels suspects au 7726, le service de blocage d’O2.

Quelque chose m’intrigue

Personnellement, je me demande d’où viennent les données d’entraînement de Daisy. Se pourrait-il que l’entreprise se serve de nos registres d’appels téléphoniques, ou pire, qu’un programme nous écoute en secret pour entraîner son IA ? L’idée me trouble et je n’ai pas pu m’empêcher de m’interroger sur ce que cela signifie pour notre vie privée. Après tout, si Daisy peut simuler une conversation aussi réaliste, quelles informations personnelles ont pu inspirer sa création ?

Bien que Daisy ne soit qu’un robot, l’idée qu’une IA puisse utiliser les bavardages d’une grand-mère pour détourner des escrocs reste amusante. Cela rappelle que même des conversations qui semblent anodines peuvent avoir un rôle important. Pendant que Daisy s’occupe de défendre nos lignes, pourquoi ne pas prendre un moment pour appeler votre vraie grand-mère ? Elle a sûrement des histoires plus authentiques à partager.

