Outils de retranscription des réunions vidéo : lequel choisir en 2023 ?

En principe, le choix de l’outil de retranscription des réunions vidéo idéal dépendra des besoins spécifiques de votre entreprise. Celui-ci doit pouvoir vous aider à ne rien oublier des décisions prises lors des rencontres professionnelles et à transformer vos discussions multimédias en textes aussi bien précis que fiables.

Dans le monde du travail d’aujourd’hui, les vidéoconférences sont devenues un pilier essentiel de la communication moderne à distance. Qu’il s’agisse de Zoom, de Google Meet, de Microsoft Teams ou d’autres plateformes de réunions vidéo, la nécessité de documenter ces rencontres est actuellement impérative. Cependant, la gestion de ces conversations peut rapidement devenir un casse-tête.

Heureusement qu’en 2023, la technologie de retranscription vidéo s’est considérablement améliorée. Elle offre des solutions précises, fiables et automatisées pour convertir les discours en texte. Dans cet article, nous examinerons certains des meilleurs outils pour vous aider à choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise, quelle que soit sa taille.

Otter.ai : une solution complète et accessible

Otter.ai est l’un des leaders incontestés en matière de retranscription de réunions vidéo en 2023. Doté d’une intelligence artificielle de pointe, cet outil est capable de reporter toutes les conversations, même celles de ceux qui ont un accent assez fort. Concrètement, il dispose d’une technologie de reconnaissance vocale alimentée par l’IA. L’application offre une traduction instantanée dans plus de 25 langues, facilitant la collaboration au sein d’équipes multilingues.

L’une des fonctionnalités phares d’Otter.ai est la possibilité d’enregistrer des appels Zoom ou Google Meet pour une consultation ultérieure. De plus, vous pouvez rechercher des conversations antérieures et localiser des moments précis au sein du discours grâce à l’ajout d’horodatages. Ce logiciel permet également de surligner des passages importants et de partager les transcriptions automatiquement avec les participants, évitant ainsi d’oublier des détails cruciaux.

Par ailleurs, cette application s’intègre parfaitement avec des outils de travail populaires tels que Salesforce, HubSpot, Notion et Slack. De plus, son plan de base est totalement gratuit, ce qui en fait une option accessible pour les entreprises de toutes tailles.

Fireflies.ai : un outil de retranscription des réunions vidéo dotée d’une interface intuitive et d’une grande précision

Fireflies.ai se distingue par son interface utilisateur intuitive, ce qui en fait un choix apprécié en 2023. La précision de sa transcription avoisine les 90 %, assurant ainsi des conversions fiables. Ce logiciel est compatible avec les principales plateformes de vidéoconférence telles que Google Meet, Zoom et Microsoft Teams.

Son point fort réside dans la fonction de recherche alimentée par l’IA. Celle-ci lui permet de trouver des mots-clés dans les textes pour localiser rapidement des informations spécifiques. Cependant, il est essentiel de noter que Fireflies.ai ne prend pas en charge l’enregistrement vidéo ni la reconnaissance du locuteur. De plus, son plan gratuit offre des fonctionnalités limitées.

Gong.io : l’excellent outil de retranscription des réunions vidéo pour les équipes de vente

Gong.io est un outil hautement spécialisé, idéal pour les équipes de vente. Il est en mesure de proposer des suggestions pour améliorer les présentations commerciales. De plus, il offre une reconnaissance vocale de qualité, notant même la durée de la conversation de chaque orateur.

Par ailleurs, ce logiciel excelle également dans la traduction, prenant en charge plus de 70 langues. En outre, il s’intègre aisément avec d’importantes applications professionnelles et permet l’analyse approfondie des données. Cependant, il convient de noter que l’embarquement sur Gong.io peut être difficile. Cette solution est également considérée comme coûteuse.

Rev : l’outil de retranscription des réunions vidéos qui offre la précision maximum, mais à un coût

Rev offre des transcriptions réalisées par des humains, garantissant ainsi une précision exceptionnelle de 99 %. Toutefois, celle-ci a un prix et est généralement plus onéreuse que les solutions basées sur l’IA. Néanmoins, l’application propose également une transcription automatique, avec une fiabilité d’environ 90 % en seulement 5 minutes.

Par ailleurs, Rev se distingue par la possibilité de télécharger des fichiers vidéo ou audio existants pour les convertir en textes. De plus, il met à votre disposition des ressources complémentaires telles que des livres électroniques et des webinaires pour améliorer vos compétences professionnelles.

Ce logiciel est capable de détecter automatiquement l’idiome de la conversation dans 22 langues. Il offre également des intégrations avec des logiciels de vidéoconférence. De même, il est en mesure d’ajouter des sous-titres. Cependant, la performance de Rev n’est pas accessible gratuitement. Sa version d’essai est limitée en termes de fonctionnalités. De plus, cet outil de retranscription de réunions vidéo ne permet pas la collaboration en équipe.

En résumé, Otter.ai et Fireflies.ai sont des choix solides pour ceux qui recherchent des transcriptions automatiques fiables avec des fonctionnalités d’IA. Gong.io se démarque au niveau des équipes de vente, tandis que Rev offre une précision maximale pour ceux prêts à investir davantage.