Un jeune homme de Péronne, en quête de richesse rapide, a suivi les conseils de ChatGPT et s'est retrouvé avec 800 000 euros de faux billets. Retour sur cette affaire incroyable !

Anthony, un jeune homme âgé de 26 ans, de Péronne, dans l'est de la Somme, cherchait désespérément un moyen de devenir riche et d'attirer l'attention sur TikTok. Sans emploi et sans diplôme, il s'est tourné vers ChatGPT pour obtenir des conseils. Ainsi, son objectif était de gagner des vues et des abonnés sur cette célèbre application en exhibant ces liasses de billets.

Dommage ! La réponse de l'intelligence artificielle l'a conduit à acheter plus de 800 000 euros de faux billets sur Internet.

Juste une question et ChatGPT génère un désastre : des faux billets

🇫🇷 Péronne. Il commande plus de 800.000 euros de faux billets en ligne après avoir demandé son avis à ChatGPThttps://t.co/Ge7VYzUj0m — Police & Réalités (@PoliceRealites) July 18, 2024

Le 11 juillet, les services douaniers de Roissy fret, en collaboration avec la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, ainsi que les brigades d'Amiens et de Nogent-sur-Oise, ont intercepté et saisi 30 000 billets de contrefaçon pour un montant total de 820 000 euros. Parmi eux, 10 258 faux billets de 50 euros (512 900 euros) se trouvaient dans un colis destiné à Anthony.

Ensuite, en juin, d'autres envois avaient déjà été interceptés, comprenant 10 287 billets de 10 euros et 10 290 billets de 20 euros. Au total, on a saisi 30 835 faux billets d'une valeur de 821 570 euros, expédiés depuis Hong Kong.

Réactions et poursuites judiciaires : les détails de l'affaire

Suite à ces découvertes, la Banque de France a déposé une plainte pour contrefaçon. Le 12 juillet, Anthony a comparu devant le tribunal où le parquet a requis huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 24 mois de mise à l'épreuve, et une amende douanière de 512 000 euros. La décision finale sera rendue le 19 juillet.

Anthony a défendu ses actions en affirmant qu'il ne mesurait pas la gravité de ses actes. Il a interrogé le vendeur et ChatGPT pour vérifier la légalité de l'achat de faux billets, déclarant : “Si j'avais su que je n'avais pas le droit, je ne l'aurais pas fait.”

Son avocat, Me Ibrahima Ndiaye, a plaidé que son client cherchait naïvement à gagner de l'argent sans intention criminelle. Toutefois, la représentante du parquet a insisté sur la nécessité pour Anthony de “faire quelque chose d'un peu plus sérieux.”

Les Douanes et la Banque de France réclament près d'un million d'euros en amendes et préjudices. La décision du tribunal, attendue pour le 19 juillet, déterminera ainsi le sort d'Anthony et la gravité des sanctions financières qu'il devra supporter.

Cette affaire soulève des questions sur les conseils prodigués par les intelligences artificielles et la naïveté de certains utilisateurs. Que pensez-vous de cette situation ? Est-ce qu'Anthony aurait dû mieux se renseigner avant d'agir ? Partagez vos avis en commentaire !

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.