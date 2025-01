J’ai demandé à ChatGPT de me donner des prédictions farfelues pour 2025, voici ce qu’il en pense

Quelles surprises nous réserve 2025 ? J’ai posé la question à ChatGPT, en quête des prédictions les plus farfelues et futuristes. Entre animaux influenceurs, football robotique et mode holographique, l’IA m’a emmené dans un univers aussi dingue qu’imaginatif.

Le futur, c’est fascinant, surtout quand nous le réimaginons avec une bonne dose de créativité. Et qui mieux que ChatGPT, une IA bardée de données et d’imagination, pour nous concocter des prédictions complètement farfelues ?

Curieux de savoir ce que 2025 pourrait nous réserver, j’ai demandé à l’IA de me livrer ses scénarios les plus folles. « Donne-moi des prédictions totalement farfelues pour 2025 ! ». Et je dois avouer que certaines réponses m’ont fait réfléchir… et d’autres m’ont fait éclater de rire.

Des animaux influenceurs qui gèrent leur carrière d’après ChatGPT

Nous connaissons déjà les chiens stars sur Instagram et les chats qui font des millions de vues sur TikTok. Selon ChatGPT, « les réseaux sociaux ne seront plus dominés par les humains, mais par leurs animaux de compagnie ». Grâce aux avancées de l’IA, ces adorables créatures auront leurs propres assistants virtuels pour publier des photos, vidéos, et même répondre aux commentaires de leurs fans.

En 2025, avec l’IA, votre boule de poil pourrait par exemple poster des selfies de sa truffe en gros plan ou des stories de ses promenades. Le chatbot affirme même que certains « deviendront tellement populaires qu’ils lanceront leurs propres marques de jouets ou de nourriture ».

Bye-bye les smartphones !

ChatGPT a également dit « qu’à la fin du 2025, nos smartphones seront « rangés au placard, remplacés par des lunettes de réalité augmentée (RA) ». Ces derniers permettront de lire des messages, passer des appels, scroller sur les réseaux ou même suivre un GPS. Le tout directement dans votre champ de vision.

Je trouve cela plutôt pratique ! Bien sûr, ChatGPT prévient que « ces gadgets s’accompagneront sûrement de quelques bugs amusants, comme recevoir un appel en pleine conversation ou confondre une notification avec un panneau publicitaire ».

Place au sport… robotique !

Le chatbot enchaîne en parlant de sport. Une FIFA version 2.0 ou le championnat mondial de robots footballeurs. Selon ChatGPT, « des équipes de machines très avancées joueront sur des terrains » et ils dribbleront mieux que Messi et marqueront avec une précision d’orfèvre.

Mais ce n’est pas tout ! ChatGPT assurent aussi que « les robots les plus performants auront des fans, des sponsors, et même des cartes à collectionner ». Vous pourrez ainsi échanger une carte holographique de votre attaquant cyborg préféré avec vos amis.

Avouez que ça donne envie d’assister à un match dans lequel l’entraîneur programme les stratégies en direct. Toutefois, une seule question reste en suspens dans ma tête, y aura-t-il des supporters robots dans les tribunes ?

« Bienvenue dans un monde dominé par l’IA » dit ChatGPT

Parmi les réponses que j’ai reçues, ChatGPT m’a aussi prédit l’arrivée massive des robots cuisiniers. Ces appareils seront capables de préparer des plats gastronomiques en suivant des recettes parfaites. L’imprimante alimentaire 3D ferait également son entrée. Pas le temps de préparer un festin ? Vous n’avez juste qu’à imprimer votre pizza ou burger en quelques minutes.

Ensuite, ChatGPT a poussé le concept encore plus loin en imaginant « une élection politique où une IA se présenterait comme candidate ». L’idée, c’est une gouvernance sans émotions ni biais, 100 % basée sur des données.

Je trouve cela plutôt utopique, mais qui sait ? Avec une IA au pouvoir, nous pourrions sûrement éviter les scandales politiques… ou assister à des débats électoraux complètement surréalistes. Personnellement, j’ai hâte de voir si quelqu’un osera voter pour un programme littéralement calculé.

De la mode holographique aux voyages dans le temps

Selon ChatGPT, 2025 marquera aussi l’avènement d’innovations magiques. La mode, par exemple, passera au niveau supérieur avec l’arrivée des vêtements holographiques. Vous choisissez donc votre tenue du jour directement via une interface. Il vous suffira d’appuyer sur un bouton pour vous changer instantanément.

Et le clou du spectacle ! ChatGPT a osé parler de voyages dans le temps. Pas pour interagir, bien sûr, mais pour observer. Des agences proposeront des excursions vers des moments historiques, comme assister à un concert des Beatles ou voir les pyramides en construction. « Une expérience unique, mais probablement réservée aux plus riches… » atteste le chatbot. Un commentaire qui m’a vraiment surprise !

L’énergie verte transforme nos foyers

En 2025, les choux de Bruxelles pourraient aussi devenir plus précieux que l’or. Des scientifiques trouveront comment produire une énergie renouvelable efficace à partir des légumes. Adieu les voitures électriques, bonjour les moteurs au jus de brocoli. Ça pourrait aussi donner envie à tout le monde de cultiver un potager énergétique.

Par ailleurs, les scientifiques vont développer des plantes capables de produire de la lumière, de purifier l’air ou même de chauffer une pièce. Vous aurez donc une lampe végétale pour votre bureau ou un chauffage vivant pour votre salon.

ChatGPT, juste une IA… mais avec beaucoup d’imagination

Ce qui est fascinant avec ChatGPT, c’est qu’il est capable de proposer des idées à la fois farfelues, amusantes et parfois étonnamment plausibles. Mais il faut se rappeler que ce n’est qu’une IA. Elle ne peut pas prédire l’avenir, seulement imaginer des scénarios basés sur ce qu’elle connaît déjà.

Moi, je trouve que certaines de ses prédictions pourraient devenir réalité. Et même si je doute que les voyages dans le temps ou les IA candidates soient pour tout de suite, je crois fermement que nous pourrions voir émerger les lunettes AR ou les robots cuisiniers d’ici peu.

Alors, 2025 sera-t-elle aussi dingue que ce que l’IA imagine ? Si vous aussi, vous avez d’autres prédictions assez farfelues que celles de ChatGPT partagez-les dans les commentaires !

