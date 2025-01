Comment des lunettes Meta ont facilité un acte de terrorisme ?

Le jour du Nouvel An, une attaque meurtrière a frappé la Nouvelle-Orléans. Shamsud-Din Jabbar a conduit une camionnette dans une foule et causé la mort de 14 personnes. Le FBI a découvert qu’une paire de lunettes connectées Meta Ray-Ban avait servi à documenter une partie de ce drame.

Les lunettes Meta Ray-Ban, conçues pour capturer des vidéos et des photos en toute simplicité, sont au centre de l’enquête. Jabbar les portait avant l’attaque et a enregistré des vidéos à la première personne. Les images le montrent en train de déambuler dans les rues et ajuster ses lunettes devant un miroir. Ces enregistrements offrent une perspective glaçante sur les instants qui ont précédé la tragédie.

Selon les enquêteurs, ces lunettes auraient permis à Jabbar de recueillir des informations essentielles sans éveiller de soupçons. Bien qu’il ne les ait pas activées pendant l’attaque, leur potentiel dans ce contexte soulève des questions.

Une technologie prisée mais controversée

Meta a conçu et lancé ces lunettes connectées, reconnues pour leur design discret et leur praticité. Leur succès commercial a même surpris leur créateur, Mark Zuckerberg, qui a reconnu que la demande dépassait les capacités de production. Pourtant, leur popularité contraste avec l’échec de produits similaires lancés par Google et Snapchat.

Cependant, leur discrétion soulève des inquiétudes. Une petite LED signale l’enregistrement, mais elle peut être facilement masquée. Des experts préviennent que les lunettes Meta pourraient être utilisées pour des activités illégales, comme l’espionnage ou, pire encore, le terrorisme.

Un outil potentiellement dangereux

Les lunettes connectées offrent une perspective immersive et facilitent la reconnaissance des lieux ainsi que l’élaboration de stratégies. Sam Hunter, spécialiste en contre-terrorisme, a souligné leur utilité pour les criminels : « Elles permettent de capturer discrètement des informations clés pour planifier des attaques. ». Ce cas tragique pourrait inciter d’autres malintentionnés à les utiliser.

Cette tragédie illustre de manière frappante les dangers potentiels des innovations technologiques. Initialement conçues pour améliorer le quotidien, les lunettes Meta se retrouvent impliquées dans un acte de terrorisme.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.