Comment utiliser le CRM de HubSpot dans le retail

Un CRM retail bien paramétré propulse les ventes et fidélise les clients. HubSpot CRM retail intègre marketing, ventes et automatisation.

Le CRM de HubSpot sert de colonne vertébrale technologique pour le retail. Il unifie données client, ventes et marketing dans une même plateforme. Cela facilite l’inbound marketing, le sales automation et les processus CRM.

HubSpot CRM et retail ?

Dans le domaine du retail, HubSpot propose Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Operations (Data) Hub, et Commerce Hub, tous connectés au CRM central. Dans le contexte retail, HubSpot CRM permet de suivre les interactions en magasin et en ligne, d’automatiser les relances, de gérer les promotions et de suivre le parcours client omnicanal.

Cas concrets d’usage dans le retail

Un détaillant multi-points de vente peut connecter chaque point à HubSpot pour suivre chaque achat client (omni canal). Aux États-Unis, United Supermarkets a utilisé HubSpot pour créer des workflows personnalisés selon les comportements d’achat. Ceci en segmentant les audiences selon les produits achetés et générer plus d’engagement client via email automatisé. Au Royaume-Uni, l’enseigne LDC a augmenté son chiffre d’affaires attribué de 30 % après implémentation de HubSpot, avec un quadruplement des leads.

Pourquoi choisir le logiciel HubSpot pour le retail ?

Bénéfices quantifiables

+30 % de nouveau revenu attribué pour LDC.

pour LDC. 4× plus de leads au même client LDC après usage.

au même client LDC après usage. Trafic web augmenté de 30 %/mois et 200× plus de leads pour Trusted Shops via la plateforme HubSpot.

et pour Trusted Shops via la plateforme HubSpot. Pour un client du retail, la rentabilité a bondi de 50 % après migration vers HubSpot.

Fonctionnalités spécifiques utiles au retail

Les fonctionnalités proposées par HubSpot s’avèrent particulièrement pertinentes pour le secteur du retail. Le Commerce Hub centralise la gestion des produits, des catalogues, des paiements, des devis et des relances, simplifiant ainsi le pilotage commercial. Le Sales Hub, quant à lui, permet de suivre les pipelines de vente, de créer des séquences d’e-mails automatisées, de planifier des rendez-vous et d’utiliser des modèles d’e-mails personnalisables. Ces outils favorisent une gestion fluide du cycle de vente et une meilleure coordination des équipes commerciales.

Du côté marketing, le Marketing Hub facilite la segmentation des audiences, l’envoi de campagnes d’e-mailing ciblées et la création de workflows de nurturing. Il comprend également un reporting précis du retour sur investissement (ROI), essentiel pour évaluer l’efficacité des actions marketing. Parallèlement, le Service Hub optimise la relation client grâce à la gestion des tickets, aux bases de connaissances, au recueil de feedbacks et au chat en direct. Ce qui contribue à une expérience client plus fluide et réactive.

Enfin, le Data Hub ou Operations Hub assure la synchronisation des données entre HubSpot et les plateformes e-commerce comme Shopify, tout en automatisant le nettoyage des doublons et les pipelines de données. Les fonctions d’intelligence artificielle renforcent l’efficacité opérationnelle grâce à l’enrichissement automatique des contacts via API tierces et à des agents IA intégrés tels que Breeze. De plus, les API CRM et la création d’objets personnalisés permettent de modéliser les données propres au retail (stocks, produits, achats), offrant une flexibilité totale pour les intégrations et analyses avancées.

Étapes précises pour implémenter HubSpot CRM dans un retail

Définir les objectifs : augmenter vente en ligne, fidélisation, taux de conversion en magasin. Préparer les données : exporter les contacts, historiques achats, produits, segments. Importer dans HubSpot CRM : créer les objets contacts, entreprises, transactions, produits. Configurer les pipelines de vente : par type de magasin ou canal (online/offline). Créer des workflows (sales automation) : relancer abandons de panier, notifier les équipes magasin, envoyer des options personnalisées. Mettre en place Commerce Hub : intégrer les catalogues produits, activer la gestion des paiements et promotions. Segmenter les audiences : selon comportements d’achat (frequents, occasionnels, inactifs). Lancer des campagnes d’inbound marketing : email, formulaires, contenus ciblés. Configurer tableaux de bord & rapports : suivre les KPI retail (taux de conversion, panier moyen, ROI). Optimiser et affiner : tester A/B, ajuster workflows, enrichissement via IA.

Chaque étape doit s’appuyer sur le CRM central de HubSpot comme source unique de vérité.

Illustration d’implémentation dans le retail

Lancement d’une campagne promotionnelle

Une enseigne lance un code promo pour chaussures. Un workflow dans HubSpot envoie un email à tous les clients dont l’historique indique achat de chaussures il y a 6–12 mois. Ensuite, une relance automatique se déclenche si le client clique sans acheter. Ce processus est du sales automation intégré au CRM.

La fidélisation après achat en magasin

Lorsqu’un client scanne une carte fidélité en magasin, l’outil POS pousse l’information dans le CRM. Le retailer déclenche immédiatement un email de remerciement ainsi qu’une option complémentaire 7 jours après. Grâce à HubSpot CRM, le parcours omnicanal se ferme.

Le rapport omnicanal

HubSpot fournit un tableau de bord montrant le taux de conversion web vs magasin, panier moyen, revenus générés par campagne email. La plateforme HubSpot centralise les données pour une vue unifiée.

Tableau comparatif : HubSpot vs solutions CRM pour le retail

Critère / Fonctionnalité HubSpot CRM pour retail CRM concurrent spécialisé retail Intégration marketing + ventes oui, intégrée nativement parfois via plugins Commerce Hub / gestion des paiements natif (gestion catalogues, paiement, devis) partiellement, dépend de la solution Sales automation & workflows workflows avancés pour relance, segmentation souvent limité, ou besoin d’extension Enrichissement de données & IA enrichissement automatique + agents IA Breeze dépend du fournisseur API & objets personnalisés API CRM robuste & objets personnalisés variable selon solution Omni-canal (magasin + web) synchronisation via Operations Hub / Data Hub souvent fragmenté entre modules web / magasin Coût & modularité version gratuite + modules payants souvent licence forfaitaire, coût élevé pour modules spécifiques

Bonnes pratiques et pièges à éviter

Pour tirer pleinement parti de HubSpot CRM dans le retail, certaines bonnes pratiques doivent être respectées. D’abord, il est vital de maintenir une communication fluide entre les équipes marketing et commerciales, car la séparation des données ou des objectifs limite fortement l’efficacité du CRM. Ensuite, le nettoyage rigoureux des données avant leur importation constitue une étape indispensable : les doublons, erreurs ou champs manquants peuvent bloquer les workflows automatisés et fausser les rapports.

Par ailleurs, il est déconseillé de lancer des campagnes massives sans segmentation préalable, car cette approche réduit considérablement le taux d’engagement. Il est préférable de tester les automatisations et scénarios sur un petit échantillon avant de les généraliser à l’ensemble de la base. Enfin, le suivi continu des performances via les tableaux de bord HubSpot permet d’ajuster les stratégies, d’affiner les segments et d’améliorer progressivement le retour sur investissement.



Vers l’action : transformer votre business dans le retail avec HubSpot

Le secteur retail exige une intégration fluide entre boutique physique, site web et marketing. HubSpot CRM accorde cette cohésion, doublée de l’automatisation et de l’analyse. Pour commencer : créez un compte gratuit HubSpot, importez vos données, puis activez Commerce Hub ou le module adéquat. Ensuite, testez des workflows ciblés pour un segment client. Enfin, activez des rapports personnalisés pour suivre vos résultats.

Essayez HubSpot CRM gratuitement dès aujourd’hui. Ou demandez une démo payante si vous prévoyez un déploiement complet. Le choix de la solution retail CRM est stratégique : opter pour une plateforme unifiée comme HubSpot CRM peut changer radicalement la croissance de votre entreprise.

FAQ : HubSpot CRM pour le retail

HubSpot CRM est-il gratuit ?

HubSpot CRM propose une version gratuite et illimitée incluant la gestion des contacts, des entreprises, des transactions et des emails. Les utilisateurs peuvent ensuite activer des modules payants comme Marketing Hub, Sales Hub ou Commerce Hub selon leurs besoins, ce qui permet une adoption progressive sans investissement initial.

Puis-je connecter ma boutique en ligne à HubSpot ?

HubSpot CRM s’intègre facilement avec les plateformes e-commerce comme Shopify, WooCommerce ou Magento. Les données clients, produits et commandes remontent automatiquement dans le CRM, permettant d’automatiser relances, emails post-achat et offres personnalisées pour une gestion omnicanale complète.

Quelles données le CRM gère-t-il ?

Le CRM HubSpot centralise les contacts, entreprises, transactions, produits, campagnes marketing, tickets service et interactions web nécessaires à une activité dans le retail. Il permet aussi de créer des propriétés personnalisées et de synchroniser les données grâce à Operations Hub, garantissant une base fiable et conforme au RGPD.

Quel retour sur investissement typique ?

Les entreprises de retail utilisant HubSpot CRM constatent jusqu’à +30 % de revenus, 4× plus de leads et 50 % de marge supplémentaire. La centralisation des données et l’automatisation des campagnes réduisent les cycles de vente et améliorent significativement la conversion client.

Le CRM est-il adapté à de petits retailers ?

Oui, HubSpot CRM convient parfaitement aux petits commerces. La version gratuite couvre les besoins vitaux, et les fonctionnalités avancées comme l’email marketing ou les tableaux de bord peuvent être activées progressivement sans changer de plateforme. Cela facilite notamment une montée en puissance fluide.

