Covid-19 : cette famille française est toujours en confinement depuis 2020

En France, une famille vit cloîtrée, comme si le confinement n’avait jamais pris fin, depuis 2020. Les autorités sont intervenues en raison de l’absence d’éducation et de soins appropriés pour leurs enfants. Ces derniers ont été placés en foyers d’accueil.

Une famille en confinement depuis 2020

En 2020, alors que toute la France a été confinée pour contrer la covid-19, une famille a commencé à se replier sur elle-même. Il s’agit d’un couple, aujourd’hui âgé de 46 ans, originaires de Toulouse, avec leurs trois enfants. Ils résident à Méjannes-le-Clap, dans les Cévennes (Gard).

En mai 2020, lorsque les restrictions ont été levées, ils ont maintenu leur confinement strict. Ce qui est étrange, c’est qu’en mai 2024, 4 ans plus tard, c’était encore le cas. Au fait, ça n’avait plus de rapport avec le covid-19. Ils s’isolent, loin de toute interaction parce qu’ils sont convaincus que « le monde extérieur est un ennemi ». Et aussi que « la Terre est plate et couverte d’un dôme »(…).

Les trois enfants de cette famille, deux garçons et une fille, ont été privés d’école et de soins depuis 2020. Ce qui a conduit à une situation alarmante. Leur parent leur ont inculqué leurs croyances comme « la lune n’existe pas », des idées qualifiées de complotistes par les autorités.

Retour en confinement parce que la terre est plate ?

En mai 2024, après plusieurs alertes, les gendarmes sont intervenus. Le couple a été convoqué, le 11 juillet, au tribunal correctionnel d’Alès pour manquement à leurs obligations parentales. Et leurs enfants, décrits comme des « coquilles vides » par les psychologues, leur ont été retirés et placés en foyer.

Fidèle à leur croyance, ces parents nient trois des rendez-vous proposés par l’Aide sociale à l’enfance. Plus loin même ! Le 11 juillet, ils ne se sont présentés ni au tribunal ni à la gendarmerie. Leur procès a ainsi été reporté le jeudi 5 septembre.

Les trois enfants, désormais en foyer, commencent à se libérer des discours complotistes de leur parent. Ils vont mieux, selon l’ASE. Depuis la rentrée, ils ont repris l’école le 9 septembre.

Les parents, eux, ne se sont pas, encore une fois, rendu au tribunal. Le responsable de l’aide sociale à l’enfance d’Alès, Quentin Laroque, a même évoqué qu’ « aucun travail n’est possible avec eux ». Quand bien même, ils ont été jugés coupables d’avoir négligé leurs obligations parentales. Ils ont été condamnés à un an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d’Alès.

Reste à savoir où ils se trouvent. Il est difficile de croire qu’ils ont déménagé sans leurs enfants. Ils sont peut-être juste de retour en confinement…

