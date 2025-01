Covid-19 : la CIA confirme la fuite du labo de Wuhan (mais personne ne réagit)

Depuis 2019, les théories sur l’origine du Covid-19 fusent et le débat est loin d’être terminé.

La semaine dernière, cinq ans après le début de la pandémie, la CIA déclare que le virus responsable de la pandémie a fuité d’un laboratoire chinois à Wuhan. Mais pourquoi dévoilé cette théorie maintenant ?

Coïncidence ou ils accusent la Chine puisqu’elle a maintenant une IA meilleure que ChatGPT ?

D’ailleurs, en temps normal, cette déclaration est un sujet explosif… Toutefois bizarrement, elle ne suscite pas beaucoup de réactions.

Peut-être aussi parce que l’opinion publique est lassée du sujet. Ou que cette annonce intervient trop tard, alors que le monde a déjà tourné la page du Covid-19.

Le débat sur l’origine du Covid-19 est loin d’être terminé !

Depuis le début de la pandémie, deux grandes hypothèses s’affrontent. La première, celle d’une origine naturelle du virus, suggère qu’il aurait été transmis à l’homme via un animal. Probablement une chauve-souris ou un autre hôte intermédiaire.

Et, c’est cette théorie qui a été la plus largement admise par la communauté scientifique et les gouvernements. Toutefois, il existe une autre version, plus controversée. Celle d’une fuite accidentelle (ou non) d’un laboratoire de Wuhan, où des chercheurs étudiaient justement les coronavirus.

Or, l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) travaille depuis des années sur ces virus. Et devinez quoi ? Il se trouve à proximité du marché humide de Huanan, où les premiers cas ont été signalés.

Dès les débuts de la pandémie, l’idée d’un virus échappé d’un labo a circulé et soutenue par Donald Trump et certains de ses alliés. Certains sont même allés jusqu’à parler d’une arme biologique, bien que cette affirmation n’ait jamais été prouvée.

Pendant longtemps, cette théorie a été considérée comme une simple rumeur conspirationniste, rejetée par de nombreux experts et médias. Pourtant, elle n’a jamais totalement disparu et continue de diviser.

Pourquoi remuer le couteau dans la plaie maintenant ?

En 2023, le directeur du FBI, Christopher Wray, avait déjà déclaré à la chaîne Fox News que son agence considérait la fuite en laboratoire comme une hypothèse « très probable ».

Aujourd’hui, c’est au tour de la CIA d’affirmer qu’une origine liée à la recherche du virus est bien plus crédible qu’une transmission naturelle. La publication de ce rapport fait partie des premières décisions de John Ratcliffe, récemment nommé à la tête de la CIA par Donald Trump.

Il explique que cette publication vise à redonner de la transparence et à montrer que les États-Unis prennent cette question au sérieux.

« L’objectif de la CIA est de protéger les Américains, de nous protéger des menaces et des adversaires étrangers. Mais nous devons aussi être honnêtes avec les Américains. »

Il reproche aux précédentes administrations d’avoir évité ce débat pour ne pas déclencher un conflit diplomatique avec la Chine.

« Le véritable problème est que la seule évaluation que l’agence a pu faire – à savoir qu’un virus qui a tué plus d’un million d’Américains provient d’un laboratoire contrôlé par le PCC dont les recherches incluaient des travaux pour l’armée chinoise – a d’énormes implications géopolitiques que l’administration Biden ne veut pas affronter de front. »

Il faut toutefois noter que la CIA n’a qu’une faible confiance en sa conclusion, faute de preuves solides et irréfutables.

Et la Chine dans tout ça ?

Malgré le manque de preuve, cette théorie a été appuyée par des figures politiques, dont le sénateur républicain Tom Cotton, président de la commission sénatoriale du renseignement.

Le samedi 25 janvier, Cotton s’est félicité de la conclusion de la CIA et a déclaré « Maintenant, la chose la plus importante est de faire payer la Chine pour avoir déchaîné un fléau sur le monde »

La Chine de son côté ne s’est pas fait attendre. Le samedi même, Liu Pengyu, un porte-parole de l’ambassade de Chine aux États-Unis rejette catégoriquement ces accusations.

« Nous nous opposons fermement à la politisation et à la stigmatisation de la source du virus, et appelons une fois de plus tout le monde à respecter la science et à rester à l’écart des théories du complot »

Alors, qu’en dites-vous ? S’agit-il d’une manœuvre géopolitique contre la Chine ? En plus, la déclaration intervient alors qu’une IA chinoise fait trembler la Silicon Valley ?

