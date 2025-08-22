De SpaceX à Citadel, l’incroyable parcours d’un adolescent prodige

Le nom de Kairan Quazi vous dit quelque chose ? Son histoire avait enflammé les réseaux en 2023. Repéré très jeune pour son intelligence hors norme, il n’a jamais suivi le calendrier classique des étudiants.

Tandis que la plupart des adolescents découvraient les bancs de l’école primaire, lui débattait déjà de politique internationale avec ses parents. À 14 ans, il obtenait son diplôme d’ingénieur à l’Université de Santa Clara. Ce qui fait de lui le plus jeune diplômé de ses 170 ans d’histoire.

Un record qui ne l’a pas protégé des portes fermées

En effet, Kairan Quazi a rapidement dénoncé ce qu’il appelle l’« adultisme culturel ». Cette habitude des recruteurs à réduire un talent à une date de naissance.

Après 95 refus, un seul acteur a su regarder au-delà : SpaceX. Là, il n’était pas un stagiaire qu’on surveille de près, mais un ingénieur logiciel. Son travail portait sur Starlink, la constellation de satellites conçue pour fournir Internet au monde entier.

Il développait des systèmes critiques pour gérer le flux des signaux satellitaires. Un code imparfait signifiait une coupure de connexion pour des millions d’utilisateurs. Inutile de vous dire que c’est une sacré mission pour un adolescent.

Une culture d’entreprise exigeante. Un cadre de travail aux horaires extrêmes. Et ce, animé par des « vrais croyants » convaincus que l’humanité doit devenir multi-planétaire. Vous y tiendrez une semaine vous ?

Quazi, lui, trouvait que SpaceX était un lieu rare. L’une des seules entreprises, disait-il, à ne pas avoir « utilisé mon âge comme un indicateur arbitraire et dépassé de mes capacités ».

Malgré cela, Quazi a fini par quitté SpaceX

Après deux années passées à coder pour les étoiles, Kairan Quazi a démissionné. Il a rejoint Citadel Securities, l’un des fonds spéculatifs les plus puissants de Wall Street, fondé par Kenneth Griffin.

Il occupait le poste de “Quantitative Developer”. Un choix qui peut sembler radical. Pourquoi délaisser l’aventure spatiale pour la finance à haute fréquence ?

Lui-même apporte la réponse. La finance quantitative, explique-t-il, combine complexité intellectuelle et rythme effréné. Contrairement à l’aérospatial, où les résultats se mesurent en mois ou années, l’impact d’un algorithme se voit en jours, parfois en heures.

Chez Citadel, il crée des modèles qui analysent les marchés et exécutent des transactions en millisecondes. Il est passé de la précision des lois physiques à l’incertitude des comportements humains.

D’un univers déterministe à un monde probabiliste. Un défi qui, selon lui, vaut plus que les prestigieuses offres des géants de la tech ou des laboratoires d’IA.

Ce qui est étonnant c’est que SpaceX propose une mission historique avec un impact tangible à long terme. Citadel, lui, mise sur une méritocratie pure où chaque idée est testée en temps réel et récompensée si elle réussit.

Dans le premier cas, l’attrait vient d’un récit collectif. Dans le second, de la vitesse d’exécution et de la récompense immédiate. Deux visions du “travail qui a du sens” que Quazi a déjà expérimentées avant même ses 17 ans.

Le monde adulte à rattraper

Installé seul à Manhattan, il vit désormais à quelques minutes de son bureau. Un contraste saisissant avec ses débuts, quand sa mère devait le conduire au siège de SpaceX.

Cette indépendance reste marquée par des contradictions. LinkedIn avait par exemple supprimé son compte à l’époque de son embauche, au motif qu’il n’avait pas encore 16 ans. Capable de coder pour des satellites, mais pas autorisé à avoir un profil professionnel : un paradoxe révélateur de la lenteur du système à s’adapter.

Aujourd’hui, il modélise les flux financiers mondiaux. Mais son parcours dessine aussi une question plus vaste. Dans un monde où les règles peinent à suivre les talents précoces, faudra-t-il attendre encore longtemps avant que les institutions cessent de juger sur l’âge et commencent à juger sur les compétences ?

