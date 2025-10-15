Enfin ! ChatGPT pourra parler de sexe, mais seulement si vous remplissez cette condition

Voilà une nouvelle qui va plaire à beaucoup de personnes. ChatGPT va enfin pouvoir aborder le sexe. Mais attention, ce n’est pas pour tout le monde.

Dès décembre 2025, ChatGPT pourra discuter de sexe avec ses utilisateurs adultes. Avouons, cette décision promet de transformer l’expérience des utilisateurs. Non, ce n’est pas une rumeur.

Sam Altman, patron d’OpenAI, l’a confirmé dans un communiqué officiel. Il a été clair. Selon lui, le chatbot, jusqu’ici très limité sur ce type de sujets, va désormais évoluer vers une version plus ouverte et flexible.

Parler de sexe avec ChatGPT ? Les adultes vont pouvoir tester

Jusqu’ici, il est impossible de discuter de sujets sexuels avec ChatGPT. OpenAI avait mis en place des restrictions strictes pour éviter que le chatbot n’aborde des contenus pour adultes.

Mais ça va changer ! La nouvelle version, prévue pour décembre 2025, va enfin laisser les adultes profiter de l’IA sans se sentir bridés.

Sam Altman reconnaît d’ailleurs que les restrictions précédentes rendaient ChatGPT « moins pratique et agréable » pour beaucoup d’utilisateurs. Ces limitations avaient été mises en place pour protéger les personnes fragiles sur le plan émotionnel.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la nouvelle version de GPT-5. Cette dernière ne se contente pas d’ouvrir les conversations pour adultes. Elle propose aussi aux utilisateurs de personnaliser la personnalité de l’IA, avec un choix proche de GPT-4o, jugé plus créatif, chaleureux et engageant.

Altman assure que cette flexibilité permettra à l’IA de répondre de manière plus naturelle. Elle peut utiliser des emojis ou même adopter un ton amical, proche d’une vraie conversation humaine.

Plus flexible, mais toujours encadré

Attention, plus de liberté ne veut pas dire carte blanche. ChatGPT pourra aborder des sujets cochons, mais pas pour tout le monde.

OpenAI assure disposer d’outils assez précis pour repérer les situations à risque. Et cette nouveauté arrive juste au bon moment avec le contrôle parental déjà mis en place sur le chatbot.

Alors, quelle condition pour que ChatGPT puisse aborder le sexe ? Il faudra avoir l’âge nécessaire. Pas de surprise, la vérification de l’âge reste obligatoire. Les contenus adultes restent réservés aux adultes.

Outre la vérification de l’âge, OpenAI mise aussi sur le contrôle parental. Avec lui, les parents peuvent gérer ce que leurs enfants voient et interagissent avec sur ChatGPT. Ce qui offre un cadre sécurisé.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.