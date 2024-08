EQT prend une part majoritaire dans Acronis pour renforcer la cybersécurité mondiale

EQT, le fonds d'investissement mondial, va acquérir une participation majoritaire dans Acronis. Ce dernier est un leader de la cybersécurité et de la protection des données. Cette transaction s'inscrit dans une stratégie dédiée à accélérer l'expansion mondiale d'Acronis afin d'offrir un service client de haute qualité.

Acronis, un leader mondial de la cybersécurité

Acronis, fondé en 2003, s'est rapidement imposé comme un acteur clé dans le domaine de la cybersécurité et de la protection des données. La société propose une plateforme intégrée. Cette dernière permet aux entreprises de protéger leurs données et leurs systèmes. Elle leur permette de s'appuyer sur des fournisseurs de services managés (MSP). Grâce à cette approche, Acronis aide ses clients à externaliser leurs besoins informatiques. Il peut aussi assurer la sécurité et l'intégrité des données.

Avec une présence mondiale dans plus de 150 pays, Acronis travaille avec plus de 20 000 fournisseurs de services. Ces derniers protègent les données de 750 000 entreprises. La société, basée en Suisse, compte 15 bureaux répartis dans le monde entier et emploie plus de 1 700 personnes.

La croissance rapide du volume des données et des charges de travail est désormais associée à la montée des menaces cybernétiques. Cela a rendu la cybersécurité plus cruciale que jamais pour les entreprises. C'est dans ce contexte qu'Acronis a su se positionner comme un partenaire de confiance. La marque propose des solutions robustes de protection des données et de cybersécurité.

EQT s'engage dans la croissance d'Acronis

Le fonds EQT X d'EQT va acquérir une participation majoritaire dans Acronis. Cela marque une nouvelle étape importante pour l'entreprise. Johannes Reichel, partenaire et co-responsable de la technologie chez EQT, a salué l'évolution d'Acronis. Il affirme : « Acronis est une plateforme logicielle de cybersécurité et de protection des données solidement positionnée, avec une proposition de valeur claire pour les fournisseurs de services managés. » Il ajoute : « EQT suit le parcours de l'entreprise depuis de nombreuses années et continue d'être impressionné par ses performances et sa force d'innovation. Nous sommes ravis de nous associer à Acronis, à l'équipe de direction et aux investisseurs existants pour la prochaine phase de croissance de l'entreprise.«

Cette acquisition va permettre à Acronis de bénéficier du soutien financier et stratégique d'EQT. Rappelons que ce dernier gère un portefeuille impressionnant d'actifs évalués à 246 milliards d'euros. 133 milliards d'euros génèrent des commissions. Ce partenariat s'appuie sur une vision commune de la croissance, qui privilégie à la fois l'innovation et la satisfaction des clients.

Avec le soutien d'EQT, Acronis est bien positionné pour poursuivre son expansion et répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de cybersécurité et de protection des données. Ce partenariat ouvre la voie à une nouvelle phase de croissance pour Acronis. Cela consolide également sa place parmi les leaders mondiaux de la cybersécurité.

Des perspectives prometteuses pour Acronis

Ezequiel Steiner, PDG d'Acronis, s'est également exprimé avec enthousiasme à propos de ce partenariat stratégique. Il dit : « Nous sommes ravis d'avoir EQT comme actionnaire principal pour soutenir notre expansion stratégique et partager notre vision de la croissance. Nous tenons à remercier nos investisseurs actuels pour leur soutien à ce jour. Nous nous réjouissons que nombre d'entre eux restent investis à mesure que nous avançons. Mais avant tout, j'aimerais remercier l'équipe d'Acronis pour le travail qu'elle a accompli pour nous amener à ce stade. »

Ce partenariat devrait donner un nouvel élan à la croissance d'Acronis. Cela doit booster sa capacité à innover et à étendre son réseau mondial de fournisseurs de services. La plateforme d'Acronis, qui intègre la cybersécurité, la protection des données et la gestion à distance dans une seule solution, a déjà été saluée pour sa simplicité et sa fiabilité.

Phil Goodwin, vice-président de la recherche chez IDC, a d'ailleurs souligné l'importance de cette approche. Il affirme : « La protection des données est à la base de la cybersécurité, et les deux sont de plus en plus étroitement intégrées. L'architecture d'Acronis, qui intègre la protection des données, la cybersécurité et la gestion à distance dans une plateforme unique et personnalisable, permet aux MSP et aux services informatiques des entreprises de mettre en place une cyber-préparation solide pour leur activité, avec simplicité et fiabilité.«

La transaction est encore soumise à l'approbation des autorités réglementaires. Elle devrait toutefois être finalisée entre le premier et le deuxième trimestre 2025. Les fondateurs d'Acronis ainsi que la direction et les investisseurs existants resteront actionnaires minoritaires importants. Tel est le cas de CVC, Springcoast et BlackRock Private Equity Partners.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

