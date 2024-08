Étiez-vous laid dans votre jeunesse ? Cette nouvelle va encore plus vous déprimer !

Selon la revue Social Science & Medicine, les personnes laides ont une espérance de vie plus courte que celles jugées plus attractives. Cette recherche a été menée par des chercheurs de l'Arizona State University et de l'Université du Texas à Austin.

Ces professionnels ont analysé 8300 lycéens de l'État de Wisconsin (aux États-Unis). Ils ont gardé un œil sur ces personnes depuis 1957 jusqu'à leur décès.

Les chercheurs ont demandé à des arbitres indépendants d'examiner les photos de l'annuaire des participants afin d'évaluer leur attractivité. Ensuite, ils ont cherché à comprendre les liens entre ces évaluations d'apparence et le bien-être à long terme des participants. Le résultat est alarmant : les hommes jugés les moins attirants vivaient en moyenne un an de moins et les femmes deux ans de moins que leurs pairs plus attractifs.

Les conséquences mortelles de la laideur

D'après les résultats de l'étude, l'attractivité facilite la stratification sociale. En fait, les personnes moins belles sont plus susceptibles de manquer des opportunités d'emploi et de connexions sociales bénéfiques.

Cela peut conduire à des vies plus difficiles et, finalement, à une mortalité plus élevée. Des études antérieures ont également montré que les belles personnes sont perçues comme plus dignes de confiance. Elles gagnent plus d'argent que les autres.

La laideur et les inégalités sociales

Connor M. Sheehan, professeur associé de sciences sociales à l'Arizona State University et co-auteur de l'étude, a déclaré à PsyPost : « J'ai toujours pensé que l'attraction est un aspect sous-étudié de l'inégalité sociale. Ce n'est peut-être pas aussi structuré que d'autres dimensions, mais tout le monde sait que c'est important. » Cela souligne l'importance de l'attractivité dans les dynamiques sociales et économiques.

Sans surprise, le désir de bénéficier de ces avantages liés à l'apparence a conduit à une croissance à deux chiffres de la chirurgie esthétique ces dernières années en Amérique. Les gens cherchent à revendiquer une part de ce privilège de la beauté.

Les limites de l'étude sur la laideur et l'espérance de vie

D'autres conclusions de l'étude sont moins claires. Par exemple, il n'y avait pas de différence significative dans les taux de mortalité entre les personnes très jolies et celles ayant une apparence moyenne. Cela suggère que les avantages de la beauté diminuent au-delà d'un certain point en ce qui concerne la longévité.

L'étude met en lumière l'impact potentiellement grave de l'apparence sur la vie des individus. L'attractivité joue un rôle crucial dans les interactions sociales et économiques. Elle affecte des aspects aussi vitaux que l'espérance de vie.

Les implications de ces résultats sont profondes et soulignent la nécessité d'une plus grande sensibilisation et d'une réflexion sur les inégalités basées sur l'apparence. La croissance de la chirurgie esthétique en est une conséquence directe. En somme, les gens cherchent à améliorer leur attractivité pour accéder à une vie potentiellement plus longue et plus riche.

