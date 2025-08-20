Fallout Saison 2 : date de sortie et trailer, voici où ça va se passer

Bonne nouvelle ! Fallout revient avec sa saison 2. Préparez-vous à replonger très bientôt dans le Wasteland ! Vous pourrez enfin découvrir la suite de la série sur votre écran !

Les fans de Fallout peuvent se réjouir, car la suite arrive enfin ! Nous connaissons maintenant la date de sortie de la seconde saison. Mieux encore, le trailer révèle déjà un aperçu de ce qui nous attend. Autant dire que l’excitation est au rendez-vous. Pour ne rien manquer de cette nouvelle aventure, voici tout ce qu’il faut savoir sur Fallout saison 2.

Quand retrouver Fallout Saison 2 ?

Les fans de Fallout trépignent d’impatience. La première saison s’était terminée sur un cliffhanger intense. Hank, le père de Lucy, s’échappe vers New Vegas dans une armure assistée. Ce qui laisse planer un mystère total sur ses intentions. Lucy et La Goule décident de le suivre, promettant des confrontations et aventures au cœur de cette nouvelle saison.

Prime Video a profité de la Gamescom 2025, le 19 août, pour annoncer officiellement la date de sortie de la tant attendue saison 2.

Pour les amateurs de cocooning, la série débarquera pile quand le froid s’installera. Ce sera dès le 17 décembre 2025. De quoi réchauffer les longues soirées d’hiver avec les aventures explosives dans Wasteland.

Un nouvel épisode sera diffusé chaque mercredi sur Prime Video jusqu’à la finale prévue le 4 février 2026. Voilà une bonne raison de rester bien au chaud et de profiter pleinement des péripéties de Lucy, Hank et La Goule.

Une bande-annonce qui donne envie

Lors de la Gamescom, non seulement les fans ont pu découvrir la date de sortie. Mais aussi un premier aperçu du trailer. L’annonce a immédiatement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les fans oscillent entre excitation totale et spéculations sur la nouvelle saison.

Comme l’avez vu sur la vidéo ci-dessus, la saison 2 nous emmènerait à New Vegas. On voit clairement dans la bande-annonce que Lucy et la Goule se dirigent vers le terrain de jeu M. House dans le désert de Mojave. L’action s’annonce plus intense, et le suspense reste entier. En plus, l’apparition d’un Deathclaw ne manquera pas de faire frissonner les fans.

Rassurez-vous, la plupart des acteurs principaux seront de retour dans cette nouvelle saison. Vous retrouverez donc vos personnages favoris et pourrez continuer à suivre leurs aventures.

Toutefois, le trailer nous présente un personnage intrigant. Un scientifique excentrique incarné par le surprenant Macaulay Culkin, totalement méconnaissable par rapport à son rôle dans Maman, j’ai raté l’avion.

Pour l’instant, Prime Video reste discret sur les détails de la saison 2. Très peu d’informations ont été dévoilées. Ce qui laisse encore planer un mystère autour de ce qui nous attend dans le Wasteland.

