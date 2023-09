Android Auto permet maintenant de regarder Prime Video sur l’autoroute

Android Auto vient de bénéficier de l’arrivée de quatre nouvelles fonctionnalités sur les voitures connectées. D’après les nouvelles, il permet maintenant aux conducteurs de regarder Prime Video sur l’autoroute, tout en profitant d’autres fonctionnalités telles que la météo, la conférence web, et la possibilité d’utiliser votre smartphone en tant que clé numérique.

Il s’agit en quelque sorte d’un assortiment d’annonces. D’un côté, les utilisateurs d’Android Auto verront l’ajout de nouvelles fonctionnalités. D’un autre côté, les propriétaires de véhicules équipés de Google intégré bénéficieront d’autres améliorations. Dans tous les cas, nous tenons à rappeler que la disponibilité de ces fonctionnalités dépendra en grande partie de la marque et du modèle de votre véhicule. Donc, il est conseillé d’être compréhensif envers ces différences en fonction de votre situation particulière.

La distraction semble être la première fonctionnalité que Google a intégrée sur Android Auto, permettant aux conducteurs de regarder des streaming vidéo sur l’autoroute. Mais elle n’est disponible que sur certaines marques, dont Renault, Polestar et Volvo.

À titre d’information, Polestar, appartenant à la société mère de Volvo, Geely, a fait sa propre annonce à ce sujet. En outre, le navigateur Web Vivaldi, qui repose sur la technologie Chromium, fait désormais partie des applications que Google a intégrées récemment.

Par contre, l’application Prime Video sur Android Auto, qui est téléchargeable depuis le Play Store, n’est accessible que lorsque votre véhicule est à l’arrêt. Ce qui en fait une option pour occuper votre temps pendant la recharge de votre véhicule électrique Polestar ou Volvo.

Il est important de souligner que regarder des vidéos ou jouer à des jeux sur l’écran principal de votre voiture pendant que vous conduisez est non seulement dangereux, mais également illégal. Il est donc normal que les autorités de régulation routière prennent des mesures à cet égard.

Après l’ajout de Youtube sur Android Auto en début d’année, Google continue encore d’ajouter davantage d’applications de streaming vidéo à sa plate-forme Android Auto.

De leur côté, il est à noter que les propriétaires de Tesla profitent déjà de l’accès à Netflix, Hulu et YouTube depuis 2019. Toutefois, il est positif de voir Google élargir ses offres, même si elles arrivent un peu tardivement.

Mis à part la disponibilité de Prime Video sur Android Auto, Google a également ajouté une autre fonctionnalité intéressante. Il s’agit de fonction conférence Web accessible directement sur l’écran de votre tableau de bord.

A ce titre, on retrouve des intégrations avec WebEx de Cisco et Zoom, bien que ces deux options se limitent à l’audio. Cette évolution signifie que vous pouvez désormais participer à vos réunions en conduisant. Et cela sans que vous vous préoccupiez de votre apparence ou des distractions visuelles potentielles au bureau.

Les véhicules équipés du système d’exploitation Android natif, Google intégré en d’autres termes, ont déjà bénéficié en mai de cette année de l’intégration de Zoom, WebEx et Microsoft Teams.

Ainsi, Google annonce que les utilisateurs d’Android Auto, qui représentent la majorité de la base d’utilisateurs de ces systèmes, sont en train de combler leur retard en matière de fonctionnalités de conférence Web.

Google has announced new apps and features for Android Auto and Android Automotive.



These include:



* WebEx by Cisco and Zoom are now rolling out with audio-only capability, so you can join scheduled meetings and conference calls from your car display. (The arrival of these apps… pic.twitter.com/qch7VxBG3Y