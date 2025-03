Fermeture de Skype en 2025 : ne perdez pas vos messages et contacts !

En mai 2025, Skype tirera définitivement sa révérence après plus de deux décennies d’existence. Ce logiciel de messagerie instantanée a marqué une génération en facilitant les appels vidéo et audio à travers le monde. Mais aujourd’hui, il est dépassé par des solutions plus modernes et performantes.

Microsoft, son propriétaire depuis 2011, mise désormais sur Teams, une alternative dotée de nombreuses fonctionnalités adaptées aux besoins actuels.

Qui aurait pu imaginer la fermeture de Skype il y a quelques années ? Créé en 2003, il a révolutionné la communication en ligne bien avant l’avènement de Messenger, Zoom ou Discord. Il était l’outil privilégié des entreprises et des particuliers pour des communications gratuites et efficaces. Pourtant, au fil des années, il a perdu du terrain face à ses concurrents. Même Microsoft, son propriétaire, lui a tourné le dos en développant Teams, un outil plus performant.

Pourquoi Microsoft abandonne Skype ?

L’annonce de la fermeture de Skype n’est pas une surprise pour les experts du secteur. Depuis plusieurs années, Microsoft met en avant Teams, un logiciel plus complet destiné aux entreprises et aux particuliers. Les mises à jour de Skype se faisaient de plus en plus rares, ce qui marque un abandon progressif.

« Skype appartient au passé, nous regardons vers l’avenir avec Teams », a déclaré un porte-parole de Microsoft. Malgré quelques innovations récentes, comme l’intégration de l’IA Copilot, Skype n’a pas réussi à retrouver sa place de leader.

Microsoft facilite la transition vers Teams en proposant une migration automatique. Dans les jours à venir, une notification apparaîtra lors de votre connexion à Skype. Il suffira de suivre les instructions pour transférer votre compte, vos contacts et votre historique de conversations. Ce processus garantit une transition fluide et permet de conserver l’ensemble de vos données.

Si vous ne souhaitez pas migrer vers Teams, vous pouvez sauvegarder vos données Skype avant la fermeture définitive. Microsoft a mis en place une page spécifique pour récupérer l’ensemble des messages, fichiers et contacts. Voici la marche à suivre :

Accéder à la page d’exportation : Connectez-vous avec votre compte Microsoft sur le site officiel de Skype. Sélectionner les données à récupérer : Vous pouvez choisir entre les conversations, les fichiers ou les deux. Envoyer la demande : Cliquez sur « Envoyer la demande » pour lancer le processus d’exportation. Suivre le statut de l’exportation : Consultez régulièrement la page pour vérifier l’avancement. Télécharger vos fichiers : Une fois prêts, un lien de téléchargement sera disponible.

Vers quelles alternatives se tourner ?

Avec la fin de Skype, plusieurs autres solutions existent pour communiquer efficacement. Pour un usage professionnel, Teams et Slack sont devenus les références incontournables. Du côté des particuliers, WhatsApp, Messenger et Discord offrent des services performants et adaptés aux besoins modernes. Chacun de ces outils propose des appels vidéo, des messages instantanés et des fonctionnalités collaboratives.

