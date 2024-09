FEST: l’E-Box M se dote d’une connectivité avancée

FEST lance une option de connectivité avancée pour l'E-Box M, son véhicule utilitaire léger 100 % électrique. La marque vise à optimiser la gestion de flotte et l'autopartage pour les entreprises.

FEST est une entreprise singapourienne fondée en 2019 et spécialisée dans les véhicules utilitaires légers électriques (eVUL). Elle continue de se démarquer avec l'introduction d'une nouvelle option de connectivité pour son modèle E-Box M. Cette innovation s'adresse aux gestionnaires de flotte, aux entreprises de location et aux utilisateurs individuels. Elle offre un ensemble de fonctionnalités avancées pour une gestion optimisée des véhicules en temps réel.

Une stratégie axée sur la connectivité et la gestion intelligente

Depuis son arrivée en France à l'automne 2023, FEST a rapidement étendu son réseau. 33 concessionnaires et un objectif de 80 points de vente d'ici fin 2024. La société ambitionne de transformer le transport urbain et de favoriser la transition vers des solutions zéro émission grâce à des utilitaires simples et efficaces. L'intégration d'un boîtier de connectivité sur le E-Box M s'inscrit dans cette vision. Cette option permet aux gestionnaires de flotte un accès en temps réel à une multitude de données et de services.

Parmi les fonctionnalités offertes par ce nouveau système, on retrouve la géolocalisation en temps réel. Cela permet de suivre les véhicules sur une carte, d'obtenir leur position GPS exacte et de générer des rapports de trajets détaillés. Cette option se veut être un atout majeur pour les entreprises qui cherchent à optimiser leur logistique. Elles peuvent avoir des informations précises sur les itinéraires, les temps de parcours et les arrêts effectués.

Optimisation de la consommation et analyse des comportements de conduite

« Nous sommes ravis de proposer cette nouvelle option de connectivité qui nous permet de conquérir de nouveaux marchés tout en maintenant notre engagement envers la simplicité, l'efficacité et l'accessibilité. L'E-Box M reste à la pointe en répondant aux besoins variés de nos clients, notamment en ce qui concerne la location et l'autopartage », déclare Tom Anliker, Directeur des Opérations de FEST.

En plus de la localisation, le système fournit des données complètes sur la consommation énergétique et la conduite des véhicules. Les gestionnaires peuvent ainsi accéder aux informations de bord en temps réel, comme la vitesse, le niveau de batterie, la durée des arrêts et l'autonomie restante. Cette visibilité accrue facilite l'analyse des habitudes de conduite et aide à promouvoir l'éco-conduite. Il est possible d'avoir des rapports détaillés sur la consommation moyenne et les types de conduite adoptés, que ce soit en mode éco, confort ou sport.

Ces informations sont essentielles pour les gestionnaires de flotte qui cherchent à réduire leurs coûts opérationnels et à augmenter l'efficacité de leurs véhicules. La possibilité d'identifier les pratiques de conduite inefficaces permet d'améliorer la gestion des véhicules. Cela permet aussi de sensibiliser les conducteurs à des pratiques plus respectueuses de l'environnement.

E-Box M, pour une gestion simplifiée de l'autopartage

La nouvelle option de connectivité de l'E-Box M ne se limite pas à la gestion de flotte traditionnelle. FEST intègre également un système d'auto-partage, avec des fonctionnalités telles que le verrouillage et le déverrouillage à distance via une application mobile, la gestion des réservations et l'identification des conducteurs. Ces outils permettent aux entreprises de location de gérer plus efficacement leurs véhicules. Ils offrent ainsi une flexibilité accrue et une meilleure gestion des ressources.

FEST ne compte pas s'arrêter là. L'entreprise a déjà prévu de développer de nouvelles fonctionnalités pour son logiciel de gestion de véhicule, avec l'objectif de continuer à optimiser les opérations et la gestion des flottes. Cette approche évolutive vise à répondre aux besoins en constante évolution des utilisateurs. Elle permet aussi d'intégrer des solutions de connectivité et d'automatisation plus sophistiquées.

« Cette évolution marque une étape importante dans notre parcours vers des solutions de connectivité et d'automatisation plus sophistiquées. Nous avons de nombreuses fonctionnalités en développement qui transformeront encore davantage l'expérience de nos clients », ajoute Tom Anliker. FEST reste donc résolument tournée vers l'avenir, avec la volonté de rester à la pointe de l'innovation dans le secteur des véhicules utilitaires légers électriques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

