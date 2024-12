Galaxy Ring : Samsung va dévoiler deux nouveautés qui changent tout

Après des années de spéculations, Samsung franchit une nouvelle étape dans les objets connectés avec la Galaxy Ring, une bague dédiée au suivi de la santé. Selon le leaker Max Jambor, cette innovation sera disponible en deux tailles et devrait être dévoilée dès le mois prochain.

Samsung continue d’étoffer son écosystème d’objets connectés, et la Galaxy Ring, sa bague intelligente, en est l’un des produits phares. Alors que l’avenir de ce bijou technologique reste incertain quant à l’arrivée d’une version améliorée, la marque sud-coréenne semble bien décidée à élargir son accessibilité. D’après les dernières fuites, deux nouvelles tailles pourraient bientôt rejoindre la gamme existante. Une évolution qui vise à séduire un public plus large et à répondre aux attentes des utilisateurs jusqu’ici limités par un choix restreint.

Une nouvelle gamme Galaxy Ring ? Samsung compte proposer deux nouvelles tailles ?

L’avenir de la Galaxy Ring reste encore flou, et on ignore si Samsung prévoit de lancer une seconde version de sa bague connectée dès l’an prochain. Toutefois, cela ne signifie pas que le constructeur compte ralentir le développement de son produit.

D’après les informations partagées par le leaker Max Jambor sur la plateforme X, Samsung ajouterait dès le mois prochain deux nouvelles tailles à sa gamme Galaxy Ring. Ces nouveautés ne concernent ni des modèles améliorés ni de nouveaux coloris. Plus précisément, il s’agit tout simplement d’un élargissement des options de taille.

Qu’est-ce qui différencie ces nouvelles tailles ?

Actuellement de l’US 5 à l’US 13, les Galaxy Rings seraient bientôt proposés également en US 14 et US 15 avec des diamètres indépendants de 23 mm. Le but serait de répondre ainsi aux besoins d’un plus large éventail d’utilisateurs.

À titre de comparaison, une taille US 14 correspond à une circonférence de 72 mm, tandis que la taille US 15 atteint 75 mm.

Selon les rumeurs, Samsung compte proposer des tailles équivalentes aux tailles françaises 72 et 75. Ces modèles afficheraient un poids similaire de 3,2 grammes. Avec ces nouvelles options, Samsung vise à répondre aux besoins des utilisateurs ayant des doigts plus épais, jusque-là exclus par l’offre limitée aux tailles US 5 à US 13.

Contrairement aux montres connectées, la Galaxy Ring n’offre pas de réglage de taille une fois l’anneau fabriqué. Pour aider les utilisateurs à choisir la bonne taille, la marque propose un baguier contenant des modèles factices à essayer avant l’achat.

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs sur l’ajout de ces tailles circulent. Rappelons qu’en septembre dernier, le leaker Max Jambor évoquait déjà que Samsung avait travaillé sur ces nouveaux formats.

Je pense que nous allons devoir attendre un certain temps pour avoir une confirmation. Toutefois, des détails devraient être dévoilés lors de la conférence Galaxy Unpacked, prévue pour la fin janvier. Ce sera peut-être l’occasion d’en apprendre davantage sur les ambitions de Samsung autour de sa bague connectée.

