Galaxy Unpacked : Samsung dévoile furtivement le 1er smartphone à triple pli !

Samsung repousse une fois de plus les limites du possible. Lors de son événement Galaxy Unpacked 2025, la marque a offert un aperçu intrigant d’un smartphone à triple pli. Déjà leader du marché des téléphones pliables, l‘entreprise sud-coréenne semble vouloir franchir une nouvelle étape dans l’innovation technologique.

Lors du très attendu Galaxy Unpacked 2025, Samsung a captivé son audience en dévoilant furtivement une idée audacieuse. Il s’agit d’un smartphone à triple pli. Bien que peu d’informations aient été partagées, cette annonce ouvre la voie à un futur où nos appareils pourraient littéralement se transformer en tablettes de 10 pouces. Cela repousse les frontières du multitâche et de la productivité.

Samsung avec son premier smartphone à triple pli

En plus de dévoiler ses nouveaux Galaxy S25, S25 Ultra et S25 Plus, Samsung a discrètement présenté une feuille de route pour ses futurs produits. Et parmi eux, le fameux smartphone à triple pli.

Ils n’ont pas encore mentionné de date ni d’horaire précis. Mais les prototypes déjà aperçus au CES 2025 laissent penser que nous n’attendrons pas trop longtemps.

Samsung just confirmed that a Trifold is releasing sometime soon. (Possibly alongside Z Fold7 ?) pic.twitter.com/EhTgV38DGM January 22, 2025

L’appareil se déplie donc comme un « Z ». Ou, selon une autre version, dont les deux extrémités se replient sur l’écran central. Cela donnerait une vraie tablette de 10 pouces dans votre poche.

Par ailleurs, avec un écran supplémentaire, c’est la promesse d’une meilleure expérience multitâche, que ce soit pour travailler, jouer ou regarder des vidéos. Par contre, je pense quand même deux plis au lieu d’un, ça veut dire un design encore loin d’être parfait.

Ceux qui ont eu la chance d’approcher ce smartphone triple pli de Samsung au CES ont mentionné que les modèles à triple pli tiennent vraiment leur promesse. Et c’est de transformer un téléphone en une tablette à part entière. Par contre, les plis restent visibles, et personne n’a encore eu le droit de manipuler ces appareils.

Samsung a prouvé qu’il ne compte pas s’arrêter là avec les pliables. Avec le Galaxy Z Fold 6 qui atteint ses limites, ce nouveau concept pourrait bien définir la prochaine génération de téléphones.

Une tablette dans votre poche grâce à un smartphone à triple pli : ça vous séduit ou vous laisse de marbre ? Racontez-nous ce que vous en pensez dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.