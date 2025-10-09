Game One ferme ses portes : 25 ans d’histoire de la 1ʳᵉ chaîne geek de France

Pionnière de la culture jeux vidéo à la télévision française, Game One va cesser d’émettre à la fin du mois de novembre, selon plusieurs sources internes. Née en 1998, la chaîne a accompagné toute une génération de passionnés avec ses émissions cultes comme Level One ou Game Zone. Au-delà d’un simple arrêt de diffusion, c’est une page emblématique de la culture geek hexagonale qui se tourne.

Il y a des annonces qui font l’effet d’une page qui se tourne, voire même d’un livre qui se ferme. Game One, la chaîne de télévision qui a initié des milliers de jeunes Français à la culture jeux vidéo et manga, s’apprête à tirer sa révérence après 25 ans d’antenne.

En 1998, si vous aimiez les jeux vidéo et les mangas, il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent à la télévision. J’avais 8 ans à l’époque, et je me souviens encore de ma surprise en allumant la télévision câblée chez ma tante, lorsque je suis tombé sur Game One. Dès lors, c’est devenu un rituel. Chaque fois que nous allions chez elle, je passais des heures à regarder Level One, Game Zone et tous ces programmes cultes. Je le dis sincèrement : sans Marcus et sa bande, je ne serais probablement pas rédacteur web spécialisé en technologie aujourd’hui. Voilà pourquoi je tenais à rendre hommage à Game One… et à toute la génération 1990 qui, comme moi, a grandi avec cette chaîne.

La fin d’une époque : Paramount prépare la fermeture de Game One

L’information est tombée mercredi soir via BFM : Paramount Networks France prévoit de mettre fin à la diffusion de Game One d’ici la fin novembre. Si la chaîne n’a pas encore confirmé publiquement la nouvelle, plusieurs employés et chroniqueurs l’ont déjà fait.

D’après BFM, cette décision s’inscrit dans un plan global de restructuration des activités télévisuelles de Paramount en France. Elle découlerait directement du projet de fusion entre Paramount et Skydance, récemment validé par la FCC aux États-Unis.

La surprise est d’autant plus grande que Game One n’est pas en difficulté financière. Ses comptes 2024 font état d’un chiffre d’affaires de 10,6 millions d’euros et d’un résultat net de 2,48 millions d’euros. Une fermeture purement stratégique, donc, pas économique.

La manière dont la nouvelle a été diffusée a également choqué les équipes historiques. La joueuse professionnelle et chroniqueuse Kayane a exprimé sa déception sur X :

« J’aurais préféré que cela soit annoncé dans de meilleures conditions, ne serait-ce que de notre part officiellement en premier. On l’aurait mérité et vous aussi qui suivez Game One depuis de nombreuses années. Mais les choses en sont tristement autrement… » Merci pour tous vos messages de soutien qui me touchent énormément et qui me font vraiment plaisir à lire.



Plus emblématique encore, Marcus, figure de la chaîne depuis sa création, a réagi avec émotion :

« J’ai du mal à croire que Paramount et Skydance n’aient pas eu la décence de me prévenir de leur intention de mettre fin à une chaîne qui fait le bonheur des gamers depuis 1998 et sur laquelle j’officie depuis le premier jour. Si ce projet de fermeture est réel, c’est 27 ans de l’histoire du jeu vidéo qui vont être désintégrés. »

1998–2025 : retour sur 25 ans d’une chaîne culte

Pour comprendre ce que représentait Game One, il faut se replonger dans le paysage audiovisuel français de la fin des années 1990. À cette époque, aucune chaîne ne consacrait sa grille aux jeux vidéo. Quelques émissions éparses existaient sur les grandes chaînes, mais rien d’aussi constant et passionné.

Game One arrive en 1998 sur le câble, avec une promesse simple et révolutionnaire : une chaîne disponible 24h/24 dédiée au jeu vidéo et à la culture geek. Pour toute une génération de joueurs, c’était une porte ouverte sur un monde qui leur ressemblait.

Les émissions sont devenues cultes :

🎮 Level One , présenté par Marcus, où l’on découvrait les jeux en direct, sans coupures ni tricheries.

, présenté par Marcus, où l’on découvrait les jeux en direct, sans coupures ni tricheries. 🧠 Game Zone , plus analytique.

, plus analytique. 🕹️ Retro Game One , pour revisiter les classiques.

, pour revisiter les classiques. 💬 Plus tard, TeamG1, animée par Julien Tellouck, devenue l’émission phare des années 2010.

Autour de Marcus et Julien Tellouck gravitait une véritable bande de passionnés : Alex Pilot, Fred, Kayane, et bien d’autres, qui parlaient aux joueurs comme à des amis, et non comme à une cible marketing.

Game One a été bien plus qu’une simple chaîne de divertissement : elle a servi de tremplin culturel. Des milliers de jeunes téléspectateurs y ont puisé leur inspiration pour devenir journalistes jeux vidéo, développeurs, youtubeurs, streamers, ou tout simplement passionnés éclairés.

À mesure qu’Internet grandissait, Game One a élargi son horizon vers l’animation japonaise, le cinéma geek et les séries, tout en conservant son ADN original.

Une fermeture symbolique pour toute une génération

La disparition de Game One n’est pas qu’un fait médiatique. C’est la fin d’un totem générationnel, celui d’une époque où tous les passionnés de jeux vidéo regardaient la même chaîne, aux mêmes heures, avant d’aller en discuter dans la cour de récré.

Certains comparent cette fermeture à celle de Nolife en 2018, autre média culte de niche, mais la différence est de taille : Game One n’était pas déficitaire. Sa fermeture découle d’une stratégie de groupe, pas d’un manque de public.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages de fans se multiplient. Anciens chroniqueurs, journalistes ou simples téléspectateurs partagent souvenirs, VHS numérisées, captures d’écran et moments marquants. C’est toute une mémoire collective qui remonte à la surface.

Et maintenant ? Le flambeau passe au Web

Aujourd’hui, les rôles que jouait Game One sont assurés par une multitude de médias en ligne : chaînes YouTube spécialisées, streams Twitch, podcasts, médias indépendants… Mais aucun n’a cette dimension fédératrice et télévisuelle commune.

Game One était une expérience partagée, un rendez-vous collectif. Son esprit survit dans les communautés en ligne, mais la fermeture de la chaîne marque symboliquement la fin d’une ère.

Game One a façonné nos imaginaires. Elle a nourri notre passion à une époque où Internet n’avait pas encore réponse à tout. Sa disparition marque la fin d’un chapitre, mais son héritage continuera à vivre à travers nous !

