Google veut des photos de vos pieds (mais ce n’est pas ce que vous croyez)

Non, Google ne s’improvise pas fétichiste. Si le géant du numérique s’intéresse aux photos de vos pieds, c’est pour une raison bien plus technologique.

Avouons-le, faire son shopping en ligne, c’est pratique, mais pas toujours simple. Surtout quand il s’agit de choisir la bonne taille. Et cela vaut encore plus pour les chaussures. Google veut changer ça grâce à l’IA. Après avoir révolutionné l’essayage de vêtements en ligne, place maintenant aux chaussures. Pour ce faire, il suffit d’envoyer des photos de vos pieds.

Des photos de pieds pour acheter des chaussures

Google étend ses outils d’IA pour le shopping en ligne, en proposant un essayage virtuel de chaussures. Après les vêtements, c’est maintenant aux sneakers, bottines et escarpins de passer à l’écran.

L’objectif de cette innovation reste le même. Celui de rendre l’achat en ligne plus sûr. Mais aussi de réduire les retours et d’aider à visualiser si une paire vous va vraiment.

Pour profiter de ce service, il suffit de fournir des photos de vos pieds ou un portrait en pied. Ensuite, l’IA de Google entre en action.

En effet, elle analyse l’image, reconstitue si nécessaire la forme et la position de vos pieds. Puis elle superpose le modèle de chaussure choisi. Le résultat est évidemment bluffant de réalisme, avec les bonnes proportions.

En pratique, c’est un peu comme être dans un magasin. Vous pouvez voir si la paire vous va ou si elle s’accorde avec une tenue. Il vous est aussi possible de tester différents styles. La seule différence, c’est que vous êtes bien confortablement installé sur votre canapé.

Et la confidentialité dans tout ça ?

On se rassure tout de suite. Vos photos de pieds restent entre vous et Google. Pas de voyeurisme ni de collecte de données secrètes. Le géant de Mountain View assure que les images que vous envoyez ne servent pas à collecter des informations biométriques sur votre corps.

Vos photos ne sont pas non plus gardées pour entraîner ses IA. Elles ne seront jamais partagées avec d’autres services Google ou des entreprises extérieures.

Et si vous changez d’avis, aucun souci. Vous pouvez supprimer à tout moment la photo d’origine de vos pieds ainsi que celles générées par l’IA.

Certes, avec cet outil, oubliez les achats à l’aveugle. Bien sûr, Google précise qu’il n’y a aucune garantie que les chaussures vous iront parfaitement. Mais ça reste un sacré coup de pouce pour vos sessions shopping en ligne.

Mais il y a un hic ! Pour l’instant, l’outil n’est pas accessible partout. Seuls les utilisateurs aux États-Unis peuvent tester cette fonctionnalité. Mais Google prévoit un déploiement progressif dans d’autres pays, comme ce fut le cas pour ses précédentes fonctionnalités vestimentaires.

