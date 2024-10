Grâce à cette IA, pulvérisez, ramollissez ou faites sauter n’importe quel objet en un clic !

Pika Labs fait un grand bond en avant dans l’univers de la création de vidéos IA avec le lancement de Pika 1.5. Ce nouveau modèle, publié récemment, propose de nombreuses fonctionnalités inédites qui renforcent l’attractivité de la plateforme.

Un des éléments les plus innovants de cette version est l’introduction des « Pikaffects », des effets visuels uniques qui repoussent les limites de la réalité.

Les Pikaffects permettent des transformations irréalistes qui semblent s’intégrer naturellement dans la vidéo. Grâce à ces effets, il est désormais possible de faire fondre un château, écraser un sandwich, ou encore faire exploser une voiture. Ces options de manipulation des objets de la vidéo offrent une flexibilité étonnante aux créateurs. Le plus original des Pikaffects est sans doute la fonction « cake-ify » qui transforme n’importe quel objet en gâteau.

Pika 1.5 ne se limite pas aux effets visuels, il améliore également le contrôle de la caméra. Les utilisateurs peuvent désormais simuler des mouvements complexes, comme l’effet Bullet Time des films Matrix. Ces nouvelles commandes permettent d’obtenir des vidéos avec un rendu professionnel, sans nécessiter de compétences techniques avancées. Pika 1.5 permet aux créateurs d’ajouter une touche cinématographique à leurs vidéos. Cela rend le processus de création plus intuitif.

Une concurrence féroce dans le domaine des vidéos IA

Malgré ses innovations impressionnantes, Pika Labs doit faire face à une concurrence intense dans le secteur. Des entreprises comme Runway Gen-3 ou Luma Labs avec Dream Machine 1.5 proposent également des outils de création vidéo IA. Cependant, les Pikaffects offrent une originalité qui pourrait permettre à Pika Labs de se démarquer et de conquérir sa propre niche.

Pika 1.5 est disponible pour les utilisateurs gratuits et payants, bien que certaines fonctionnalités soient limitées dans la version gratuite. Les utilisateurs peuvent aussi revenir à Pika 1.0, qui propose des fonctionnalités absentes du nouveau modèle, comme les effets sonores IA et le Lip Sync. Pour les abonnés, le coût d’un clip est désormais de 15 crédits, mais il est possible de gagner des crédits grâce aux défis communautaires.

J’ai testé la technologie Pika 1.5, et les résultats m’ont surpris. Les Pikaffects, notamment « cake-ify », offrent des transformations irréalistes, mais amusantes. Le contrôle de la caméra est simple et efficace, sans besoin de connaissances complexes. Malgré ses qualités, je trouve la concurrence dans les vidéos IA encore très présente.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.