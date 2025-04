« Horrible ! » : Tom et Jerry revisités par l’IA, les fans scandalisés

Chaque jour, l’IA vient bousculer nos repères. Une photo transformée en avatar Ghibli par-ci, un dessin animé culte recréé par une machine par-là. Et devinez quoi ? Elle vient aussi de s’attaquer à notre préféré : Tom et Jerry.

La vidéo, entièrement générée par une IA, réinvente les célèbres poursuites du chat et de la souris. Elle dure une minute. Et croyez-le ou non, elle ne fait pas l’unanimité. Internet a beaucoup – vraiment beaucoup – de choses à dire.

Découvrez Tom et Jerry version IA

Dans la vidéo, Tom fait son entrée spectaculaire dans un immeuble. Il prend l’ascenseur et s’installe tranquillement à son poste comme un employé modèle.

Mais il ne fallait pas longtemps pour que Jerry, fidèle à ses vieilles habitudes, vienne semer le chaos. Il endommage un câble et voilà le duo lancé dans une nouvelle course-poursuite… au beau milieu des open spaces new-yorkais.

Derrière cette expérimentation, on retrouve TTT-MLP. Un outil d’intelligence artificielle mis au point par Stanford et NVIDIA. Ce modèle peut produire une animation complète d’une minute à partir d’une simple phrase.

Dans le cas présent, l’instruction était : « Tom poursuit Jerry dans le chaos des bureaux new-yorkais. » Et voilà le résultat : un épisode qui mêle nostalgie et modernité, dans une ambiance d’open space en panique.

Vous pouvez visualiser la vidéo ci-dessous.

Une vidéo de Tom & Jerry 100% créée par IA fait sensation! Le modèle TTT-MLP (Stanford/NVIDIA) génère une minute d'animation à partir d'un seul prompt. Impressionnant techniquement mais l'âme du dessin animé original y est-elle vraiment? #IA #Anim https://t.co/rOAGHY38U0 pic.twitter.com/UUCWBOgqCv — Patrick Bélanger (@PatBQc)

?ref_src=twsrc%5Etfw">April 14, 2025

Les réseaux sociaux s’emballent… mais pas dans le même sens

Si cette version IA a de quoi impressionner par sa rapidité de production et son côté “magie technologique”, elle n’a pas convaincu tout le monde. Loin de là. Les commentaires ont afflué sous la vidéo, et le débat est loin d’être clos.

Certains internautes, attachés à l’authenticité de l’œuvre originale, ont poliment (ou pas) décliné l’invitation : « Non merci, on garde les originaux », « C’est pas vraiment drôle… L’original reste imbattable. »

D’autres ont exprimé une vraie gêne face à ce qu’ils considèrent comme une caricature de l’œuvre d’art. Voire une insulte au travail des créateurs d’origine.

La question de l’avenir des professionnels de l’animation revient aussi souvent. Pour certains, ces vidéos automatisées ne sont pas juste maladroites ou bancales, elles pourraient surtout devenir une vraie menace pour les artistes.

Et quand on pense à tous ces animateurs qui ont développé leur propre style, leur patte… qui risquent d’être mis de côté à cause d’un algorithme. C’est vrai que c’est injuste.

Je me demande jusqu’où laisserons-nous l’IA faire. Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ?

