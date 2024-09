House of the Dragon S2 : ne téléchargez PAS l’épisode 9, c’est un malware !

Un épisode 9 de House of the Dragon, c'est tentant, n'est-ce pas ? Mais méfiez-vous, car cet épisode « bonus » de la saison 2 cache un dangereux piège !

Les fans d'une des séries de HBO ont été dupés sur des sites pirates. Présenté comme un épisode 9 exclusif de la House of the Dragon S2, le fichier était un malware. Des milliers de personnes, avides de poursuivre l'intrigue de la saga, se sont donc précipitées pour le télécharger. Mais ils ont vite regretté leur impatience.

House of the Dragon Saison 2 : la vérité derrière l'épisode 9

La House of the Dragon S2 a pris fin au début août et peu après, les bruits ont couru sur un mystérieux épisode 9. Ces rumeurs ont enflammé les forums et les réseaux sociaux. Beaucoup ont pris cela pour une simple blague, jusqu'à ce que des sites de téléchargement illégaux diffusent le fameux fichier nommé House of the Dragon S02E09.

A "secret" House Of The Dragon "bonus" episode is circulating online, pretending to be 'Episode 9' of Season 2. But fans are being warned to avoid this hoax, as it contains malware https://t.co/KFZ8Nj3pnO — Cord Busters UK (@cordbusters) August 27, 2024

Ce supposé épisode « bonus » a attiré les curieux, mais ceux qui sont attentifs ont tout de suite démasqué l'arnaque. Puisque la saison 2 se termine avec huit épisodes, il s'agissait au fait d'un malware. Certains hackers profitent donc de l'excitation autour de la série pour berner les fans de la série. Pourtant, le fichier semble authentique, avec une taille et un format familiers aux habitués des torrents : « House.of.the.Dragon.S02E09.1080p.WEB.h264-ETHEL.mkv« .

Les malfrats se servent alors d'un fichier.LNK, qui est d'habitude inoffensif. On l'utilise souvent pour créer des raccourcis sous Windows. Entre les mains de pirates, ce genre de fichier devient un redoutable piège informatique.

Dans ce cas précis, il cache un programme perfide conçu pour infiltrer les appareils des imprudents et endommager les systèmes. Surnommé Fragtor par certains antivirus, ce malware se propage sur les plateformes de partage illégales. Là, il se présente comme l'épisode 9 du House of the Dragon S2.

Comment lutter contre les contenus illégaux et les malwares ?

Face à cette ruse, HBO, n'est pas resté les bras croisés. Par son partenaire Marketly, la chaîne de télévision américaine demande à Google de supprimer ces liens illicites pointant vers l'épisode 9 du House of the Dragon S2. TorrentGalaxy, par exemple, a vite retiré ces vidéos infectées tout en interdisant le téléchargement.

Game of Thrones et House of the Dragon sont parmi les séries les plus piratées. Selon TorrentFreak, cet épisode inexistant a été téléchargé des milliers de fois. Par ailleurs, d'autres épisodes fakes peuvent encore circuler sur les sites pirates.

Alors, notre conseil, c'est : NE VOUS FAITES PAS AVOIR ! Afin d'esquiver ce genre de risques, regardez les séries sur des plateformes légales. En plus, nous le savons tous, il faudra encore attendre quelques années avant la sortie de la saison 3. Soyez patients !

Quels sont, selon vous, les meilleurs moyens pour éviter les pièges en ligne comme celui-ci ? Partagez vos conseils en commentaire !

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.