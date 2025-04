Hyundai achète des milliers de robots Atlas… Qu’est ce qui se trame ?

Hyundai Motor Group resserre les liens avec sa filiale américaine Boston Dynamics, spécialiste de la robotique. Hier le 7 avril 2025, le constructeur automobile sud-coréen annonce vouloir acquérir des dizaines de milliers de robots Atlas – ces humanoïdes musclés et ultra-agiles signés Boston Dynamics – sur plusieurs années.

Pour être plus précis, Hyundai a annoncé un plan d’investissement majeur de 21 milliards de dollars aux États-Unis. Sur ce montant, 6 milliards seront consacrés à l’innovation et à la création de partenariats stratégiques. Parmi les projets phares : l’achat de plusieurs dizaines de milliers de robots Atlas.

Un couteau à double tranchant

Pourquoi Hyundai a acheté les robots Atlas ? C’est sans doute la question que tout le monde se pose. Et bien, nous allons voir ça ensemble.

À première vue, on peut croire que Hyundai veut propulser Boston Dynamics parmi les poids lourds mondiaux de la robotique mobile avancée. Ce qui tient vraiment la route puisque c’est sa propre filiale.

Pour rappel, Hyundai a racheté Boston Dynamics à SoftBank en 2021 pour la somme de 880 millions de dollars.

Mais il n’y a pas que ça. Au fait, dans ses usines, la marque automobile utilise déjà les fameux robots Spot pour l’inspection et la maintenance prédictive.

Il est donc évident que la marque compte aller beaucoup plus loin en déployant les robots Atlas dans l’ensemble de ses chaînes de production. C’est-à -dire pour automatiser les lignes de production, améliorer l’efficacité et réduire les erreurs humaines.

Et en bonus : cela va soutenir la montée en puissance de Boston Dynamics. Après tout, c’est sûr que Hyundai n’a pas envie de laisser Tesla, Apptronik ou BMW jouer seuls avec leurs robots dans l’atelier.

D’ailleurs, Jaehoon Chang, vice-président de Hyundai Motor Group, ne cache pas ses ambitions : “Grâce à notre collaboration, nous accélérerons le processus pour devenir un leader mondial de la robotique.”

De son côté, Robert Playter, PDG de Boston Dynamics, souligne l’explosion du nombre d’acteurs dans le secteur. Il insiste sur le rôle clé de Hyundai dans cette dynamique, surtout pour les applications liées à la mobilité.

Atlas, le nouvel ouvrier du futur

La montée en puissance de Boston Dynamics s’appuie aussi sur des alliances de poids. NVIDIA, Google, DeepMind, le Toyota Research Institute ou encore le Robotics & AI Institute figurent parmi les nouveaux partenaires.

En avril 2024, l’entreprise a présenté une version entièrement électrique de son robot Atlas. Plus léger, plus agile, et bien plus musclé que sa version hydraulique.

Dès 2025, ce nouveau modèle commencera ses premiers tests grandeur nature dans les usines de Hyundai, notamment à Singapour, et également chez d’autres partenaires.

Boston Dynamics a même déjà diffusé une vidéo montrant Atlas en pleine action. Le robot retire des amortisseurs de leur carton, les trie et les prépare pour l’assemblage. Le tout avec une précision chirurgicale. Certainement pour prouver que ses robots sont à la hauteur.

Autre chose : actuellement l’entreprise planche déjà sur des variantes de préhenseurs. Ces fameuses mains robotisées capables de manipuler des objets lourds ou biscornus.

L’idée est d’adapter Atlas à tous les scénarios possibles sur les lignes de production. “C’est un tournant décisif”, comme l’a dit Playter.

Alors, qu’est-ce que vous en pensez ? Personnellement, je crois qu’en devenant le premier client d’Atlas, Hyundai donne à Boston Dynamics les moyens d’aller plus loin, d’élaborer des politiques d’IA ambitieuses, et de tisser des liens commerciaux solides.

C’était bien vu. Vous êtes du même avis ? Dites-nous dans le commentaire !

