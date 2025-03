Boston Dynamics lâche une nouvelle vidéo : l’agilité du robot Atlas va vous choquer

Ces derniers temps, les entreprises spécialisées dans la robotique nous donnent tous un aperçu des impressionnantes performances de leur robot. Si certains modèles sont hyper habiles dans des tâches ménagères, d’autres trouvent leur place dans l’art martial.

Alors, qu’un robot enchaîne des flips et des poiriers, cela ne me surprend plus. D’ailleurs, vous aussi vous devriez vous y habituer car l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle a ouvert la porte à une vague d’innovations inédites.

Tenez, le 19 mars par exemple. Boston Dynamics a publié une nouvelle vidéo mettant en scène son robot Atlas sous un jour plus impressionnant. Et c’est justement ce que je vais vous présenter dans cet article. Alors, suivez-moi !

De quoi le robot Atlas est capable de plus que les autres ?

Après avoir prouvé son agilité en soulevant des charges et en réalisant des saltos, Atlas est passé à un tout autre niveau. Il progresse accroupi, effectue des roulades, exécute la roue et se lance même dans des figures de breakdance.

Au fait, le robot a été amélioré. Il est désormais entièrement électrique et il affiche une agilité déconcertante. Pour ceux qui n’ont pas encore vu la vidéo de démonstration, inutile de parcourir le web. Vous la trouverez juste ci-dessous.

Ce qu’il faut savoir c’est que ces mouvements n’ont pas été programmés un à un. Ils résultent d’un apprentissage avancé par renforcement.

En gros, plutôt que de programmer chaque geste, les ingénieurs de Boston Dynamics ont opté pour une approche plus souple. Grâce à des captures de mouvement réalisées sur des humains, Atlas apprend par l’expérience et affine ses déplacements au fil du temps.

L’entreprise doit cette avancée à son partenariat, annoncé en février, avec le Robotics and AI Institute. Une organisation de recherche située à Cambridge, au Massachusetts, qui vise à faire progresser l’IA et la robotique de manière exponentielle.

L’alliance change tout

Derrière les nouvelles capacités d’Atlas se cache en effet des collaborations technologiques de premier ordre.

Hormis le partenariat de Boston Dynamic avec Robotics and AI Institute, l’entreprise collabore aussi avec Nvidia. Elle s’appuie désormais sur la plateforme de calcul Jetson Thor pour exécuter des modèles d’IA toujours plus sophistiqués.

C’est justement l’intégration de ces technologies qui a permis à Atlas de comprendre et de s’adapter à son environnement de façon autonome. D’où son impressionnante agilité que vous avez vu dans la vidéo de démonstration.

Je dois dire que nous nous approchons de plus en plus d’un monde où les robots humanoïdes font partie intégrante de notre quotidien. C’est l’objectif des acteurs du domaine, non ?

D’ailleurs, saviez-vous qu’ils sont hyper nombreux à explorer cette révolution. En Chine, plus de 60 startups se sont lancées dans la robotique humanoïde en 2024.

Et je ne parle même pas des géants comme Tesla, Unitree, Mercedes-Benz et Hyundai qui s’y intéressent de près.

Bref, vous qui lisez cet article, qu’est-ce que vous pensez des avancées de ce domaine dont nous avons été témoins ? Les trouvez-vous impressionnantes ou intrigantes ?

Partagez votre avis dans le commentaire !

