Ils meurent après avoir fumé du cannabis : on sait enfin ce qui s’est passé

Jardinier, cultivateur ou qui que vous soyez, attention où vous mettez les pieds. Vous fumez peut-être du cannabis boosté par du guano de chauve-souris qui risque de vous tuer.

En général, les solutions naturelles sont très prisées parce qu’elles sont sans danger. Mais au fait, c’est en partie faux. Par exemple, normalement, donner un petit coup de pouce à son cannabis ne devrait pas virer en cauchemar. Pourtant, deux hommes d’âge mûr, l’un de 59 ans et l’autre de 64 ans, ont trouvé la mort ainsi.

Une bien tragique histoire

Pour faire simple, l’un des deux hommes avait commandé du guano en ligne afin d’enrichir son sol. L’autre, en revanche, avait découvert une infestation massive de chauves-souris dans son grenier et pensait récupérer leurs fientes pour nourrir ses plants.

Cette pratique – je veux dire le fait d’utiliser du guano pour cultiver du cannabis – est en vogue chez les jardiniers amateurs pour son effet « super aliment » naturel. Toutefois,c’est ce qui a transmis chez ces individus une infection fongique rare et potentiellement fatale : l’histoplasmose.

L’histoplasmose est une maladie provoquée par un champignon microscopique, Histoplasma capsulatum, présent dans le sol, surtout si celui-ci est riche en excréments d’oiseaux ou de chauves-souris.

Qu’est-il arrivé aux deux hommes ? Malheureusement, leur santé a rapidement décliné, entraînant des complications comme des infections secondaires et une septicémie. Ça leur a été fatal.

Dévoilée dans un rapport de cas par des chercheurs de l’Université de Rochester, cette histoire a de quoi inquiéter les cultivateurs de cannabis.

Bizarre comme affaire, mais que s’est-il réellement passé ?

Et bien, commençons par nous demander pourquoi le guano de chauve-souris est-il si prisé des cultivateurs de cannabis.

Au fait, c’est tout simplement parce qu’il est naturellement riche en azote, phosphore et potassium. Ces trois éléments sont essentiels pour une croissance rapide et saine des plantes.

Sur Internet, il est présenté comme un fertilisant miracle pour booster les récoltes tout en étant 100 % naturel. Le problème, c’est que personne ne se pose la question des risques sanitaires.

Au fait, des spores du champignon Histoplasma se nichent dans les fientes de chauves-souris. Or, elles peuvent être facilement projetées dans l’air lors de la manipulation du guano, surtout s’il est sec.

Une fois inhalées, il est possible qu’elles restent silencieuses. Dans le pire des cas, ces spores provoquent des symptômes similaires à ceux de la grippe : fièvre, toux, douleurs thoraciques et courbatures.

Chez des personnes fragilisées, par contre, – comme ce fut le cas des deux victimes – c’est différent. L’infection peut se transformer en maladie chronique, s’attaquer aux poumons et même se propager à d’autres organes comme le cerveau.

D’où les complications qui ont conduit à leur fin tragique. Et dire qu’actuellement, ni les agences sanitaires locales ni les autorités fédérales ne testent les engrais à base de guano vendus dans le commerce.

Vous cultivez du cannabis ? Soyez prudent !

Certes, l’histoplasmose reste une maladie rare, avec entre 3 000 et 7 000 cas par an aux États-Unis. En tout cas, c’est ce qu’affirment les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

Cependant, le risque est réel, surtout pour les cultivateurs amateurs qui ne prennent pas toujours les précautions nécessaires. Alors, pour limiter les dangers, voici quelques recommandations simples :

Évitez le guano non testé : Privilégiez des engrais certifiés sans risques sanitaires.

: Privilégiez des engrais certifiés sans risques sanitaires. Portez un masque : Si vous manipulez des produits pouvant contenir des spores, un masque FFP2 peut vous protéger efficacement.

: Si vous manipulez des produits pouvant contenir des spores, un masque FFP2 peut vous protéger efficacement. Ventilez bien votre espace : Manipuler du guano dans un endroit conféré augmente les risques d’inhalation des spores.

: Manipuler du guano dans un endroit conféré augmente les risques d’inhalation des spores. Surveillez votre santé : En cas de fièvre persistante, douleurs thoraciques ou toux après manipulation d’engrais, consultez rapidement un médecin.

Et vous, avez-vous déjà connu des remèdes de grand-mère qui ont mal tourné ? Partagez-les en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.