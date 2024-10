Jeff Bezos veut fuir sur Mars en urgence, mais refuse de dévoiler la raison secrète

Jeff Bezos aurait des « raisons personnelles » secrètes pour vouloir s’enfuir vers Mars. Tout ce que l’on peut dire, c’est que Larson a affirmé qu’il pense qu’« il n’y a pas de démocratie dans l’espace ». Qu’est-ce que cela peut signifier ? Voici les détails !

Il n’y a pas si longtemps, le journal de Jeff Bezos, le Washington Post, a étonné plus d’un avec sa déclaration. Il a affirmé qu’il ne va pas soutenir de candidat à l’élection présidentielle. Et voilà que cette semaine, il fait une annonce qui suscite un intérêt assez particulier avec ses réflexions sur des projets martiens.

Jeff Bezos souhaite s’enfuir sur Mars ? Une déclaration assez troublante

L’actualité a pris une tournure assez inattendue quand le Washington Post a déclaré qu’il ne va soutenir aucun candidat à la présidence.

D’après les sources, ce choix n’est autre que le résultat d’une volonté de son propriétaire de s’opposer à l’opinion de ses rédacteurs. Rappelons que ces derniers ont désigné Kamala Harris comme candidate favorite.

Je dois avouer que ce refus me pousse à me questionner sur l’influence des milliardaires dans les médias et la démocratie.

À cette intrigue qui entoure Bezos s’ajoute ses objectifs spatiaux, selon la journaliste Sarah Larson du New Yorker. En effet, durant une interview, elle a mentionné ses conversations avec un contact puissant de Bezos, qui a révélé que ce dirigeant avait pour motivation personnelle d’explorer Mars.

Néanmoins, elle n’a pas donné plus de détails sur le sujet. Je pense que cette absence d’informations ne fait que renforcer le mystère entourant les véritables ambitions de Bezos.

Pourquoi des ambitions spatiales ?

Si de son côté Elon Musk mise beaucoup sur la colonisation martienne, Bezos semble tempérer ses propres ambitions.

Suite à son départ auprès d’Amazon en tant que PDG, il s’est focalisé sur son entreprise spatiale, Blue Origin. Lors de son entretien avec le podcaster Lex Fridman, il a parlé de sa vision de futures stations spatiales cylindriques.

Il affirme que l’humanité pourrait pleinement prospérer dans ces milieux. « J’aimerais voir un trillion d’êtres humains vivre dans le système solaire, » a-t-il déclaré.

Je confirme que cet important chiffre évoque des possibilités assez étonnantes pour l’avenir de l’humanité. Bezos voit d’ailleurs la colonisation des planètes comme un défi en soutenant le fait que les surfaces planétaires sont trop petites pour accueillir autant de personnes.

Selon lui, le secret d’une vie hors de la Terre réside dans la construction de gigantesques stations spatiales. Certes, ses motivations ont engendré une énorme controverse, mais Bezos estime que la clé de l’expansion humaine réside de plus en plus dans une conception spatiale astucieuse que dans une conquête planétaire.

Et vous, pensez-vous qu’autant de gens pourraient habiter dans cette planète grâce à ces stations spatiales ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires pour que l’on puisse en discuter.

