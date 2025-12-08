La chute d’Apple : pourquoi les cadres quittent le navire un par un ?

Apple symbolisait la stabilité et la maîtrise, mais elle voit désormais ses cadres partir en chaîne. Mais que se passe-t-il vraiment chez la firme à Cupertino ?

L’hémorragie de talents frappe Apple depuis plusieurs mois. Apparemment, il s’agit d’un mouvement profond, visible, presque brutal, qui touche à la fois les figures stratégiques de l’IA, les responsables des relations gouvernementales et même les piliers du design logiciel. Apple qui faisait briller les yeux de tout ingénieur est devenue, fin 2025, un lieu d’incertitudes où les cadres plient bagage les uns après les autres.

Pourquoi Apple se vide de ses cadres clés ?

La situation s’est cristallisée autour de John Giannandrea, recruté en 2018 depuis Google pour donner une nouvelle jeunesse à Siri. L’amélioration de l’assistant, censée incarner la fameuse Apple Intelligence, a été repoussée après des tests internes ratés. Les résumés de notifications (vitrine du système) se sont avérés si peu fiables qu’Apple a dû les désactiver. Autant dire que Cupertino espérait autre chose.

Face à ces déboires, Craig Federighi a repris la main début 2025. Celui-ci a retiré progressivement l’autorité à Giannandrea qui part en retraite en 2026. Et en janvier, c’est Amar Subramanya, passé par Google et Microsoft, qui héritera du chantier.

Tout ça est un signe qu’Apple tente encore de se réorganiser alors que la concurrence met la pression. Chez Meta Platforms et OpenAI, on dégaine des contrats spectaculaires. Ruoming Pang, l’un des piliers de l’IA maison, aurait même reçu une offre qui dépasse les 200 millions de dollars sur quatre ans. Je trouve qu’il y a de quoi faire vaciller les plus fidèles.

Good Sunday morning.



My take on the Apple Executive exodus.



Apple will bounce back. A company as deep and integrated as Apple is not going anywhere. They’ll may take a few hits, but I think it’s exaggerated right now.



They’ll get entire new leadership and I predict some under… pic.twitter.com/byedlI1I6x — aarxn (@aarongxa) December 7, 2025

Départs en série et doutes sur la gouvernance

Par ailleurs, Kate Adams, avocate générale depuis 2017, quittera aussi ses fonctions en 2026. Sa collègue Lisa Jackson, en charge des affaires gouvernementales et environnementales, partira dès janvier. Ces deux figures stratégiques tenaient l’interface avec les gouvernements du monde entier. Pour combler le vide, Apple attend l’arrivée de Jennifer Newstead au printemps.

Alan Dye, patron du design logiciel depuis le départ de Jony Ive, rejoindra aussi Meta dès le 31 décembre. L’ironie du timing, c’est qu’il s’en va juste après avoir finalisé Liquid Glass, la refonte visuelle d’iOS 18. Là-bas, il dirigera ainsi un studio transversal mêlant design, matériel et IA.

Devant ces départs en cascade, je me demande qui tiendra la barre demain ? Tim Cook, 65 ans, approche de la retraite. Beaucoup voient en John Ternus son héritier naturel. Mais il devra naviguer entre un retard notable en IA et une fuite des talents devenue difficile à ignorer.

