Le Game Boy est de retour… et peut lire les jeux PS2, GameCube et Dreamcast !

Pour toute une génération, le design vertical du Game Boy original est l’emblème absolu de la liberté ludique. On se souvient tous de la sensation de cette brique grise entre les mains, alimentée par quatre piles AA.

Et si on vous disait que le format iconique du Game Boy est de retour ? Il revient avec les muscles d’une console de salon des années 2000. C’est le pari fou de l’Ayaneo Pocket DMG, une console qui ressemble à s’y méprendre à la machine de Nintendo. Celui-ci cache sous le capot de quoi faire revivre la PlayStation 2, la GameCube et la Dreamcast.

Un design nostalgique, une technologie futuriste

L’Ayaneo Pocket DMG n’est pas un simple jouet rétro bon marché. C’est un hommage luxueux. Dès le premier regard, la silhouette verticale frappe en plein cœur de la nostalgie. Mais une fois l’écran allumé, le choc est technologique. On oublie les cristaux liquides verdâtres grâce à un écran OLED de 3,94 pouces et une résolution de 1240 x 1080 pixels.

La vraie prouesse réside dans l’intégration des commandes. Comment jouer à des jeux GameCube ou PS2 sur un format Game Boy ? Ayaneo a trouvé une solution élégante, bien que déroutante au premier abord. Elle propose un joystick analogique classique sur le côté gauche. Ajouter à cela, un pavé tactile discret sur le côté droit qui fait office de second stick.

La puissance brute dans la paume de la main

Sous cette coque rétro se trouve un processeur Snapdragon G3x Gen 2 de Qualcomm. Pour les moins technophiles, sachez simplement que c’est ce qui se fait de mieux pour le jeu mobile aujourd’hui. C’est cette puce qui permet le miracle. Là où les anciennes consoles portables de poche s’arrêtaient à l’émulation de la Super Nintendo ou de la PlayStation 1. La Pocket DMG franchit le mur du son. Imaginez-vous en train de redécouvrir Shadow of the Colossus (PS2), ou de foncer à 300 km/h dans Burnout 3. Le tout, sur une machine qui tient dans une seule main.

Pourquoi est-ce une révolution pour les joueurs ?

Le retour du format vertical n’est pas qu’une question de style. C’est une question de confort nomade. Contrairement aux consoles horizontales modernes comme la Nintendo Switch ou le Steam Deck qui sont larges et parfois encombrantes. La Pocket DMG se glisse facilement dans une poche et offre une prise en main facile.

De plus, l’appareil tourne sous Android, ce qui signifie que vous avez accès à tout l’écosystème d’applications modernes. Vous allez aussi bénéficier de l’interface logicielle d’Ayaneo dédiée au retrogaming, qui organise vos nombreux jeux avec de jolies jaquettes.

Un objet de désir pour les collectionneurs

Il faut toutefois noter que ce petit bijou a un prix. Ayaneo se positionne sur le segment Premium. On ne parle pas ici d’une console qu’on laisse traîner au fond d’un sac sans protection. C’est un objet technologique de haute précision avec un système de refroidissement actif. Cela permet d’éviter que la console ne chauffe pendant vos sessions intenses de God of War.

Pour résumer, l’Ayaneo Pocket DMG est la preuve que la nostalgie n’est pas forcément un simple regard vers le passé. C’est une base pour construire le futur du jeu mobile. Elle réconcilie le design le plus apprécié de l’histoire du jeu vidéo avec une puissance que nous n’aurions jamais crue possible.

