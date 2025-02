Le robot Apollo va fabriquer… d’autres robots Apollo ! Vers une armée de machines auto-suffisantes ?

Là, on y est ! Une machine qui fabrique une autre machine ! Le robot Apollo, conçu par Apptronik, va bientôt assembler ses propres semblables.

Et ben pour une fois, ce n’est pas un scénario de science-fiction. Grâce à un accord avec Jabil, une entreprise spécialisée dans la fabrication, Apollo va travailler en usine. Mais cela, pas pour aider les humains, mais pour donner vie à d’autres Apollo.

Le robot Apollo ne sera plus seulement un assistant dans les usines. Il deviendra un acteur clé de la production. Pour cela, Apptronik s’est alliée à Jabil. Ensemble, elles souhaitent intégrer Apollo directement dans les chaînes de production.

Dans un premier temps, ces robots effectueront des tâches simples. Ils transporteront des pièces et trieront des composants. Ces missions permettront d’évaluer leurs performances dans un environnement industriel.

Peu à peu, leur rôle évoluera. Ils prendront en charge des tâches plus complexes, comme l’assemblage de pièces.

L’objectif final est ambitieux. Apollo devra être capable de construire d’autres Apollo de manière autonome. Cette automatisation vise à accélérer la production et à répondre à une demande croissante.

Si ce projet aboutit, il pourrait bouleverser l’industrie manufacturière en réduisant les besoins en main-d’œuvre humaine.

Jabil and @Apptronik are teaming up for a pilot and strategic collaboration to build Apollo #humanoid robots and integrate them into specific Jabil manufacturing operations. This includes the production lines that will build the humanoids, paving the way for Apollo to build… pic.twitter.com/VSBGqhR7mL