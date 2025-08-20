Les premiers JO de robots sont terminés : revivez les moments forts

Les premiers JO robots ont réuni en Chine des humanoïdes venus du monde entier. Certains ont battu des records, d’autres ont offert des spectacles d’une grande prouesse et… de maladresses.

Les tout premiers Jeux mondiaux de robots humanoïdes viennent de clore. À Pékin, pendant trois jours, plus de 280 équipes issues de seize pays se sont affrontées dans une compétition unique. Universités, centres de recherche et entreprises de pointe ont déployé leur savoir-faire. La vitesse, la précision et l’ingéniosité se sont mesurées non pas chez les athlètes mécaniques.

Unitree, médaillé d’or aux JO robots

Dès la cérémonie d’ouverture, l’atmosphère a donné le ton avec un show de danse hip-hop. Des robots humanoïdes se tenaient alignés, vêtus de dossards numérotés, prêts à imiter l’esprit JO de leurs créateurs.

Le contraste entre la solennité du cadre et la démarche parfois maladroite des machines a suscité fascination et sourires. Les épreuves sportives traditionnelles ont ouvert le bal.

Sur la piste d’athlétisme, des robots humanoïdes se sont élancés dans des courses de 100, 400 et 1 500 mètres. L’entreprise chinoise Unitree, déjà reconnue pour ses quadrupèdes agiles, a imposé sa supériorité.

Ses robots ont décroché quatre médailles d’or, affichant une vitesse de pointe de 4,78 mètres par seconde. Malgré cette performance, le record humain d’Usain Bolt sur 100 mètres, établi en 2009 en 9,58 secondes, demeure inatteignable.

Les 33,71 secondes réalisées par le champion mécanique de Unitree rappellent à quel point l’écart reste vaste. Mais plus que le temps, c’est la démonstration de stabilité, d’endurance et de coordination qui a marqué les esprits.

Prouesses, chutes et rires

D’autres épreuves du JO de robots se sont déroulées à côté de la piste. Des matchs de football ont opposé des équipes entières de robots.

Un dribble réussi valait une ovation, une chute spectaculaire déclenchait des éclats de rire. Ces maladresses n’ont pas nui au spectacle.

Le tennis de table a offert un autre moment fort. La vitesse de réaction exigée par ce sport en a fait un véritable test pour les systèmes de vision artificielle et de motricité.

Certains robots parvenaient à renvoyer plusieurs balles d’affilée, d’autres perdaient rapidement le rythme. Là encore, l’objectif allait au-delà du résultat. Il s’agissait de prouver la faisabilité de l’exercice et de repousser les limites de la robotique humanoïde.

Les compétitions ne se limitaient pas au seul domaine sportif. Les organisateurs ont introduit des épreuves de nettoyage et de tri des médicaments.

Ces disciplines, moins spectaculaires, ont montré les avancées de la robotique dans des tâches quotidiennes ou médicales. Elles ont également mis en lumière les défis de précision, de rapidité et d’adaptation auxquels les concepteurs doivent encore répondre.

De nombreuses universités ont profité de la vitrine JO des robots pour présenter les travaux de leurs étudiants et chercheurs. À leurs côtés, des entreprises comme Unitree ou Fournier Intelligence ont démontré leur savoir-faire industriel.

Cette coexistence entre recherche académique et innovation privée a donné une image fidèle du secteur : en plein essor, compétitif, mais encore éloigné d’une maturité totale.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.