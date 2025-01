Marre de payer Neflix ? Découvrez ce rival gratuit ! Déjà 97 millions d’utilisateurs conquis !

Tubi, la plateforme de streaming gratuit de Fox, se révèle être un sérieux concurrent de Netflix. En effet, en 2024, elle a atteint 97 millions d’utilisateurs actifs mensuels, avec plus de 10 milliards d’heures visionnées.

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsqu’on me parle de plateforme de streaming, je pense immédiatement à Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video. Aujourd’hui, ce ne sont plus les seules plateformes à attirer des dizaines de millions d’utilisateurs mensuels. Il y a Tubi, un service entièrement gratuit de Fox qui connaît également une croissance remarquable. Elle est très connue pour son modèle FAST (Free Ad-Supported Television). Rappelons que ce dernier est un modèle financé par la publicité. D’ailleurs, il séduit de nombreux utilisateurs dans un marché saturé de services.

Tubi ? Qui est cette plateforme de streaming qui va remplacer Netflix ?

Tubi est une plateforme de streaming qui existe depuis 2014, mais elle n’a malheureusement pas connu un grand succès. Toutefois, depuis son acquisition par Fox en 2020 elle a considérablement évolué.

Acquise pour 440 millions de dollars, ce service entièrement gratuit a informé récemment qu’elle a obtenu d’excellents résultats pour 2024. Lachlan Murdoch, PDG de FOX déclare par la même occasion que Tubi va atteindre le cap du milliard de dollars de revenus pour 2025.

Cette plateforme de streaming se distingue pour sa bibliothèque particulièrement riche composée de 275 000 films et épisodes de séries. À tout cela s’ajoutent plus de 300 productions originales. Selon Nielsen, Tubi a à lui seul 1,8 % du temps de visionnage télévisuel aux États-Unis.

Je dois d’ailleurs admettre qu’il s’agit d’un chiffre assez conséquent pour une plateforme de streaming gratuite.

Tubi, le géant du streaming gratuit aux États-Unis

La plateforme de Fox Tubi est le numéro un du streaming gratuit outre-Atlantique. D’ailleurs, elle est très appréciée grâce à sa gratuité et son accessibilité.

Selon Anjali Sud, PDG de la plateforme, ce succès repose sur une priorité claire : « Notre succès repose sur une stratégie simple : privilégier l’expérience utilisateur en proposant des contenus uniques et une grande diversité de choix ».

Les audiences de ce site de streaming sont notamment les « cord-cutters » et les « cord-nevers », représentant 63 % de son public. Adam Lewinson, directeur des contenus de la plateforme, affirme également que 90 % de leur consommation se fait en vidéo à la demande.

Malgré la domination de géants comme Netflix et Apple TV, Tubi occupe une place de choix. En effet, elle arrive même à surpasser ses concurrents comme Samsung TV Plus et ses 88 millions d’utilisateurs mensuels.

Cependant, je dois vous informer que pour pouvoir accéder à Tubi depuis la France, il est nécessaire d’utiliser un VPN. Cela permet de contourner les restrictions géographiques.

Est-ce que vous l’avez déjà utilisé ce service de streaming ? Qu’en pensez-vous ? Partagez votre réponse dans les commentaires !

