Choisir le meilleur service de stockage cloud est aujourd’hui difficile, surtout lorsqu’il est question de trouver à Mega. Heureusement, grâce à des tests minutieux et des analyses détaillées, nous pouvons vous présenter 7 des meilleures solutions.

Si pour une raison ou pour une autre Mega ne vous satisfait pas, alors vous pouvez piocher dans notre top pour trouver une alternative plus intéressante. Que ce soit au niveau du stockage, des fonctionnalités ou de la fiabilité, tout a été étudié pour ne garder que les meilleurs.

pCloud : une valeur sûre ! On aime Système fiable

Rapport qualité-prix intéressant On aime moins Tarifs non équilibrés

Guides et conseils parfois complexes pCloud Le meilleur service de stockage Cloud Visiter le site Généreux, performant et diversifié, voilà les maîtres-mots pour décrire pCloud et ses fonctionnalités. Plus qu’une alternative à Mega, il s’agit tout simplement de l’un des meilleurs services de stockages en ligne sur le marché. En termes d’offres, la possibilité de profiter de 10 Go de stockage gratuitement est un atout considérable pour bien commencer. PCloud, c’est aussi des outils additionnels qui viennent maximiser les capacités de l’outil, comme un lecteur audio intégré. À cela différents procédés pour mieux gérer vos fichiers stockés, vous permettant ainsi de gagner un temps considérable. Au vu de ses qualités, vous n’avez aucune excuse pour ne pas vous laisser tenter. Caractéristiques techniques Stockage : 10 Go à 5 To

Chiffrement : AES-256 bits

Prix : Gratuit ; À partir de 4,99 €/mois

Nordlocker : la sécurité avant tout On aime Système de chiffre optimal

Simple d’utilisation On aime moins Fonctionnalités collaboratives limitées

Prix assez élevés NordLocker L’alternative la plus sécurisée Visiter le site Développé NordSecurity, spécialisée dans la protection numérique, Nordlocker est un service cloud qui brille de par sa fiabilité. Nordlocker profite donc d’un système de chiffrement de bout en bout. Ainsi, aucun fichier n’est accessible sans votre autorisation au préalable, offrant ainsi une protection quasi infaillible. Son interface fluide et épuré offre également une prise en main rapide et agréable, et ce, même pour les débutants. Au niveau du stockage et de l’offre, ce modèle propose une version gratuite assez limitée, mais suffisante pour tester les capacités du service. Adapté pour un usage personnel, cela vient également restreindre l’aspect collaboratif. Le prix à payer pour un service aussi fiable et sécurisé. Caractéristiques techniques Stockage : 3 Go à 2 To

Chiffrement : AES-256 bits

Prix : Gratuit ; À partir de 2,99 €/mois

Kdrive : un modèle exemplaire ! On aime Démarche écoresponsable

Bonnes fonctionnalités collaboratives On aime moins Interface assez complexe

Options limitées Kdrive L’alternative la plus sécurisée Visiter le site Service de stockage du célébrissime Infomaniak, Kdrive est une excellente alternative à Mega, mais aussi aux autres outils de stockage en ligne. Son secret ? Une excellente infrastructure numérique optimisée afin de réduire l’empreinte, utilisation alors des démarches écoresponsables. Une initiative qui vient également améliorer le processus de traitement et de stockage. Le système de synchronisation optimisé vous permet d’accéder à vos données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Un outil adapté à une utilisation entreprise en groupe. Aussi, ce modèle s’adresse avant tout aux professionnels, bien que les débutants peuvent s’y essayer avec un certain temps d’adaptation. Caractéristiques techniques Stockage : 15 Go à 3 To

Chiffrement : AES-256 bits

Prix : Gratuit ; À partir de 5 €/mois

Google Drive : tout simplement incontournable ! On aime Meilleure offre gratuite

Grande accessibilité On aime moins Protection numérique variable

Pub récurrentes Google Drive Le service le plus simple à utiliser Visiter le site Lorsque l’on parle de stockage cloud, très souvent, Google Drive fait partie des premiers en tête, étant un véritable symbole. Toujours aussi apprécié, Google Drive propose la meilleure offre gratuite, soit 15 Go avec juste un compte Google. À cela s’ajoutent une interface intuitive et une grande facilité d’utilisation. Ainsi, en termes d’accessibilité, on fait difficilement mieux que ce modèle. Google Drive, c’est aussi la possibilité de profiter d’outils exclusifs pour tous les professionnels, comme les modèles Sheets, Docs ou encore Slide. Cela vous permet ainsi de travailler sur vos projets en tout temps, en profitant d’outils en ligne synchronisés. Ainsi, en termes de praticité, il s’agit clairement de la meilleure alternative à Mega et à bien d’autres outils de stockage. Caractéristiques techniques Stockage : 15 Go à 3 To

Chiffrement : AES-128 bits

Prix : Gratuit ; À partir de 1,99 €/mois

SugarSync : pour un système personnalisable ! On aime Synchronisation flexible des dossiers

Interface facile d’accès On aime moins Pas d’offre d’essai

Plans tarifaires à optimiser SugarSync Le service le plus simple à utiliser Visiter le site Le service de stockage en ligne SugarSync arrive à s’imposer sur le marché grâce à un système personnalisable, mettant en avant donc son côté plus libre. Ainsi, il vous est possible de choisir spécifiquement les fichiers à sauvegarder automatiquement. Il en est de même pour la synchronisation et les options d’accès du dossier. En effet, SugarSync comprend la nécessité de varier les accès selon les données, facilitant ainsi la réalisation de projets des utilisateurs. Sans proposer d’offre gratuite, SugarSync impressionne de par un premier plan à 100 Go. Un tarif qui, lorsqu’on le compare à ceux des concurrents, se montre accessible, du moins pour les professionnels. Caractéristiques techniques Stockage : 100 Go à 2 To

Chiffrement : AES-256 bits

Prix : Gratuit ; À partir de 7,49 €/mois

iCloud : le bijou numérique à la pomme ! On aime Entrée à l’écosystème Apple

Fonctionnalités au top On aime moins Prix élevés

Fonctionnalités exclusives parfois problématiques iCloud La meilleure alternative pour les plus exigeants Visiter le site iCloud, le système de stockage en ligne signé Apple fait partie des plus connues, de par ses qualités, notamment au niveau des fonctionnalités. Ainsi, cet outil vous permet d’avoir accès à l’écosystème d’Apple, avec notamment des outils et options en ligne pour les professionnels. En termes d’offres, ce service n’a rien à envier à ses concurrents avec des quantités de stockage impressionnantes, mais aussi un excellent support client. Enfin, produit Apple oblige, vous pourrez profiter d’options exclusives et de fonctionnalités réservées aux utilisateurs de la pomme. Un outil non accessible à tous, mais qui fera parfaitement le bonheur des plus exigeants. Caractéristiques techniques Stockage : 5 Go à 2 To

Chiffrement : AES-128 bits

Prix : Gratuit ; À partir de 0,99 €/mois

Méthodologie de conception du comparatif

Pour réaliser ce comparatif cloud, il nous a été nécessaire de suivre une approche rigoureuse et objective.

Nous avons commencé par identifier les solutions de stockage cloud les plus populaires et les mieux notées sur le marché. Chaque service a été analysé en fonction de critères clés comme la capacité de stockage, le chiffrement des données, les fonctionnalités collaboratives, ainsi que le rapport qualité-prix.

Il nous a également été nécessaire de tester l’ensemble de ces outils et leurs offres. Cela nous a notamment permis de déceler les spécificités de chaque modèle, leurs qualités et les atouts non présentés.

Nous avons également pris en compte l’expérience utilisateur à travers des avis et retours de clients. En combinant ces données avec des tests pratiques, nous avons pu établir un classement pertinent et utile. Ainsi, chaque alternative présentée offre des avantages distincts, adaptés à divers besoins.

FAQ

Quel est le critère essentiel pour une alternative à Mega ?

Le choix d’une bonne alternative à Mega repose avant tout sur vos besoins spécifiques.

Cependant, il existe des critères de base à considérer, comme la capacité de stockage. Ainsi, certains utilisateurs ont besoin d’un grand espace de stockage gratuit, tandis que d’autres préfèrent des options payantes avec plus de flexibilité et de sécurité.

Un autre facteur clé est le chiffrement des données. Mega met l’accent sur la sécurité, donc une bonne alternative doit offrir un chiffrement robuste, comme le système AES-256 bits. La facilité d’utilisation et l’intégration avec d’autres outils sont également importantes. Certains services offrent des fonctionnalités collaboratives avancées, utiles pour les professionnels.

Enfin, le prix joue un rôle crucial. Une solution trop onéreuse peut ne pas convenir à tous les budgets, tandis qu’une offre gratuite peut manquer de certaines options essentielles.

Les alternatives à Mega sont-elles aussi sécurisées ?

La sécurité des données est un enjeu majeur lorsqu’on choisit une alternative à Mega.

En général, ce dernier propose un chiffrement de bout en bout, ce qui signifie que seul l’utilisateur peut accéder à ses fichiers. Certaines alternatives, comme NordLocker, offrent un niveau de sécurité comparable avec un chiffrement AES-256 bits et une clé privée pour renforcer la protection.D’autres services, comme Google Drive et iCloud, misent sur la facilité d’accès, mais peuvent présenter des vulnérabilités en raison de leur intégration avec d’autres écosystèmes. Pour une sécurité optimale, il est recommandé de choisir un service offrant des options comme l’authentification à deux facteurs et le stockage chiffré. L’utilisation de mots de passe robustes et d’outils de protection supplémentaires permet aussi de renforcer la sécurité de vos données personnelles.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.