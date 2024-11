Metal Slug Tactics : la saga de retour sur Xbox Game Pass avec ce RPG tactique !

Avec Metal Slug Tactics, la célèbre série arcade sort des sentiers battus ! Disponible sur Xbox Game Pass, ce jeu vous plonge dans un univers où stratégie, explosions et adrénaline dominent. Oubliez les combats frénétiques typiques : ici, chaque mouvement se calcule, chaque tir est pensé, et chaque victoire se mérite.

Metal Slug Tactics réinvente totalement l’esprit de la série arcade run-and-gun. Vous pouvez courir lorsque c’est le tour de votre personnage, mais le déplacement se limite à quelques cases. Vous pouvez tirer, mais après avoir mûrement réfléchi à la cible et à la stratégie.

Sans nostalgie pour la saga d’origine, une source fiable affirme avoir découvert le légendaire char SV-001, mi-confus, mi-amusé, dans sa version Super Vehicle-001, et le charme opère.

L’ambiance rappelle, selon elle, les jeux d’arcade SNK des années 90 : déjantée, nerveuse et pleine d’action. Le tout avec la complexité d’un vrai jeu de stratégie en grille.

Est-ce une simple copie de Into the Breach version SNK ?

La réponse est OUI et NON. Metal Slug Tactics conserve ce qui fait l’essence de la saga. Les véhicules délirants, les ennemis mémorables, les niveaux inventifs, et ces fameux sprites magnifiquement animés qui marquent la mémoire.

Contrairement aux jeux de tactique classiques, ici, tout bouge, tout explose. Les armes, les cimeterres et les explosions rythment chaque scène, créant une ambiance digne d’un film d’action.

Vous constituez une escouade de trois personnages, chacun armé d’un pistolet aux munitions illimitées. Sur le terrain, un monde en perspective isométrique rempli d’ennemis, dont vous pouvez visualiser les zones d’attaque.

Votre objectif varie : éliminer tous les adversaires, éliminer quelques cibles spécifiques, tuer le chef ennemi ou sauver un personnage. Chaque mission vous envoie dans des environnements stylisés autour du globe.

Mais la priorité est de stopper un général fou prêt à anéantir la planète.

Metal Slug Tactics : quelques astuces à savoir

Déplacez-vous constamment pour accumuler de l’adrénaline. Ce dernier est nécessaire pour activer des capacités spéciales et mieux encaisser les coups.

Se mettre à couvert permet aussi d’améliorer la survie de vos personnages. Pour causer des dégâts plus importants, vous devez placer vos combattants intelligemment, en synchronisant leurs tirs.

Ce jeu encourage vivement les déplacements. En le faisant, un “conseil” de votre responsable de communication vous rappellera que bouger rend plus fort.

L’esprit frénétique de Metal Slug se retrouve également dans ce gameplay tactique. Vous pouvez compléter une partie en moins de deux heures, sans pour autant tout découvrir.

En rejouant, vous débloquez de nouvelles armes, capacités et personnages. Chaque héros dispose d’un “arbre technologique” pour se spécialiser et personnaliser son approche, offrant une diversité de stratégies.

Metal Slug Tactics convient parfaitement aux courtes sessions et s’adapte très bien sur le Steam Deck. Et ce, malgré un texte un peu petit et quelques clics nécessaires.

Personnellement, je pense que Metal Slug Tactics réussit à équilibrer arcade et stratégie, tout en respectant l’ADN de la série. Et vous, qu’est-ce que vous pensez de ce jeu ?

N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires !

