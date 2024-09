NFT : voici l’épouvantable pourcentage de collections estimées mortes

Selon un rapport récent, 96 % des collections NFT sont aujourd'hui estimées mortes. Pour un marché qui a dominé les gros titres en 2021, ce chiffre interpelle. L'occasion a aussi entraîné plus de 43 % des investisseurs dans une perte significative.

Les chercheurs ont analysé 5 000 collections de NFT et environ 5 millions de transactions. Ils se sont basés sur des indicateurs à l'instar de la rentabilité des détenteurs, l'efficacité et la longévité des projets. Ce qui les conduit à ces conclusions.

96 % des collections NFT sont estimées mortes

Il fut un temps où le marché des NFT a connu son apogée. Leurs collections telles que les Bored Ape Yacht Club et CryptoPunks ont même des prix record. À l'époque, chaque nouveaux projets semblait être une mine d'or, promettant des retours sur investissement incroyables. Mais tout a changé depuis.

Selon une étude de NFT Evening, 96 % des collections de NFT sont désormais « mortes ». Le terme est rude, mais il reflète la réalité. Il ne reste donc plus quelques projets lucratifs. Parmi eux figure la collection Azuki, la plus rentable du marché, avec un rendement moyen de 2,3 fois l'investissement initial. Son succès est attribué à un engagement communautaire solide et des stratégies marketing efficaces.

43% des détenteurs en situation de perte

Le rapport du site NFT Evening est catégorique. Selon lui, « le marché des NFT, autrefois salué comme l'avenir de la propriété numérique, fait face à de graves difficultés. » Le rapport révèle un « taux d'inutilité » alarmant, en comparaison avec les rares collections encore actives.

Environ 43 % des investisseurs de NFT se trouvent en situation de perte dont la moyenne est de 44,5 %. Certains projets, autrefois prometteurs, sont tombés en disgrâce. Par exemple, la collection Pudgy Penguins, malgré une popularité initiale, affiche une perte stupéfiante de 97 % pour ses détenteurs. Ces pourcentages révèlent les pièges de ce marché qui, en réalité, ressemble plus à une loterie qu'à un investissement réfléchi.

Une durée de vie éphémère pour les collections NFT

L'étude nous a également conduit à une autre conclusion : la durée de vie des NFT est extrêmement courte. En moyenne, une collection survit seulement 1,14 an, soit 2,5 fois moins que les projets de crypto traditionnels. Les projets actuels de NFT n'ont donc pas la résilience nécessaire pour durer dans le temps.

Si vous souhaitez investir sur le marché des NFT, vous êtes désormais conscients des nombreux risques auxquels vous êtes exposés.

