Ces 9 projets pourraient-ils être les prochaines crypto-monnaies à exploser dans le marché haussier de 2023 ?

Alors que le marché haussier de 2023 prend de l’ampleur, il est clair que cette année pourrait bien être le tournant pour quelques projets prometteurs qui cherchent à devenir la prochaine grande crypto-monnaie. Avec plus de 20 000 crypto-monnaies existantes, l’identification de celles qui ont le potentiel d’être la prochaine crypto à exploser nécessite un regard attentif et des recherches approfondies.

Sur la base de cette recherche, 9 projets émergent comme particulièrement intrigants pour leur innovation, leur utilité et leur positionnement sur le marché. Qu’il s’agisse de tokens alimentant des écosystèmes décentralisés ou d’autres établissant de nouveaux paradigmes en matière d’évolutivité et de sécurité de la blockchain, ces projets attirent l’attention des traders chevronnés et des novices qui cherchent à repérer la prochaine grande crypto.

Pour tous ceux qui souhaitent comprendre les possibilités futures de l’espace des crypto-monnaies et découvrir des joyaux potentiels, l’examen de ces neuf projets pourrait être une révélation, car chacun d’entre eux possède des attributs uniques qui les distinguent.

Liste des meilleures crypto-monnaies à acheter en ce moment

Il est essentiel d’examiner la technologie d’une crypto-monnaie, la manière dont elle est régie, ses applications pratiques et ce que le marché en pense. Les investisseurs avisés à la recherche de la prochaine grande crypto-monnaie ont tendance à se concentrer sur les crypto-monnaies fondées sur une technologie solide et ayant un objectif clair. Il est également judicieux de suivre l’évolution des réglementations et de comprendre comment elles peuvent affecter les différentes crypto-monnaies.

Voici neuf projets de ce type qui, selon les experts, pourraient être la prochaine grande pièce de monnaie.

Chancer (CHANCER) – La prochaine grande crypto pour l’industrie du jeu Shiba Memu (SHMU) – La prochaine meme coin à succès AltSignals (ASI) – La prochaine grande crypto pour l’avenir des signaux de trading Metacade (MCADE) – Le prochain grand projet innovant de GameFi Hedera (HBAR) – La prochaine grande crypto pour les DAG Chainlink (LINK) – La prochaine grande crypto pour l’interopérabilité Binance Coin (BNB) – La prochaine grande crypto pour l’augmentation de la capitalisation boursière Cosmos (ATOM) – Le prochain grand investissement crypto pour l’interopérabilité DeFi Filecoin (FIL) – Le prochain grand investissement crypto pour les solutions de stockage

Les prochains grands projets cryptos – analysés et passés en revue

Compte tenu des nombreux facteurs qui déterminent la prochaine grande crypto, examinons les candidats les plus solides. Nous nous basons sur les nombreux éléments qui permettent de prédire les chances de succès et sur le consensus qui se dégage rapidement parmi un large éventail d’experts en crypto-monnaies.

1. Chancer (CHANCER) – La prochaine grande crypto pour l’industrie du jeu de hasard

Chancer est un pionnier dans le domaine des paris, introduisant une plateforme peer-to-peer (P2P) innovante. Ce système astucieux permet aux particuliers de parier les uns contre les autres dans le monde entier, en contournant les intermédiaires et le système habituel de la « maison ». La facilité d’accès est une caractéristique remarquable, grâce à la nature décentralisée de Chancer.

En outre, Chancer dispose d’une monnaie numérique native, CHANCER, utilisée pour les paris. L’utilité de ces tokens au sein de la plateforme renforcera probablement leur valeur à mesure que Chancer gagnera en traction, car l’utilité élevée entraînera une demande d’achat à mesure que le nombre d’utilisateurs augmentera.

La force de Chancer réside dans son alignement sur les principes fondamentaux des crypto-monnaies : élimination des intermédiaires, transparence et transactions P2P, annonçant une nouvelle ère dans le secteur des paris, qui pèse 60 milliards de dollars, en donnant aux utilisateurs un contrôle sans précédent.

Chancer est un investissement attrayant grâce à sa nouvelle approche P2P, ce qui change la donne dans l’industrie. Le prix initial attractif de presale du token CHANCER de seulement 0,01 $ le rend également accessible aux investisseurs, et l’éthique décentralisée de la plateforme est en phase avec les préférences de la communauté Web3 en plein essor.

Ces points sont la raison pour laquelle beaucoup pensent que Chancer est destiné à être la prochaine crypto à exploser, étant donné qu’il pourrait être un signe de perturbation dans l’industrie des paris, montrant comment la blockchain peut remodeler les secteurs établis.

2. Shiba Memu (SHMU) – La prochaine coin à succès

Shiba Memu révolutionne l’espace des meme en intégrant l’intelligence artificielle (IA) à la technologie blockchain. Contrairement aux monnaies typiques, Shiba Memu héberge une IA auto-apprenante qui s’engage activement dans le marketing, la création de contenu et les interactions avec les médias sociaux.

L’IA ne se contente pas de s’auto-améliorer, elle analyse également les tendances du marché, ce qui permet à Shiba Memu de prendre des décisions intelligentes. Cette fusion de l’IA et de la blockchain fait de Shiba Memu un actif numérique agile et adaptable sur le marché en plein essor des meme coins, qui représente 14 milliards de dollars.

En plus de son IA dynamique, Shiba Memu s’engage à la transparence et à la création d’une communauté. La pièce dispose d’un tableau de bord ouvert où les passionnés peuvent observer ses activités et même interagir avec l’IA.

En gardant la communauté prioritaire, la presale de Shiba Memu, actuellement en cours, est conçue pour récompenser les premiers investisseurs avec des gains presque instantanés. Le prix du token augmentera quotidiennement, passant de son prix initial de 0,011125 $ à 0,0244 $ au cours de la courte période de presale de 8 semaines. Les investisseurs qui achètent tôt pourraient potentiellement voir une augmentation de 119,33% de leur retour sur investissement au cours des 60 premiers jours.

La combinaison de l’adaptabilité pilotée par l’IA, de l’intelligence du marché et de la transparence fait de Shiba Memu une perspective d’investissement passionnante et unique dans le paysage des crypto-monnaies, beaucoup pensant qu’il s’agit du candidat le plus solide pour la prochaine crypto qui explosera.

3. AltSignals (ASI) – La prochaine grande crypto pour l’avenir des signaux de trading

AltSignals, réputé à ce jour pour son outil AltAlgo™, a été une force révolutionnaire dans le domaine des signaux de trading, se vantant de plus de 1 500 signaux avec un taux de réussite remarquable et amassant une communauté de 50 000 utilisateurs.

La société va maintenant plus loin en introduisant ActualizeAI, dont la construction sera financée par son nouveau token crypto, ASI. ActualizeAI est un produit d’apprentissage automatique de pointe qui utilise l’apprentissage par renforcement et l’analyse des sentiments pour générer des signaux de trading très précis.

Le token ASI ne finance pas seulement cette innovation, mais accorde également un accès anticipé à la plateforme AltSignals et à ActualizeAI. Cet accès privilégié pourrait donner aux traders un avantage concurrentiel, qui pourrait se traduire par des profits substantiels lorsque le marché discernera l’énorme potentiel d’ActualizeAI.

Les tokens ASI se vendent actuellement à $0.015, et le prix augmentera jusqu’à 0,02274 $ au cours des cinq étapes de l’événement de presale d’AltSignals. Les analystes prévoient qu’AltSignals pourrait atteindre 1 dollar d’ici la fin de l’année 2024.

Ces points ont conduit de nombreuses personnes à considérer ASI comme un token qui pourrait être la prochaine grande crypto, étant donné que les tokens ASI pourraient connaître une frénésie d’achat, ce qui signifie que les investisseurs précoces pourraient voir des gains de prix massifs. L’innovation et la promesse d’ActualizeAI, associées à la réputation d’AltSignals, ont attiré l’attention des analystes, et nombre d’entre eux considèrent ASI comme l’un des meilleurs candidats à l’explosion de la prochaine crypto. AltSignals étant prêt à redéfinir les signaux de trading grâce à ActualizeAI, les tokens ASI offrent une opportunité potentiellement lucrative pour les premiers investisseurs.

4. Metacade (MCADE) – Prochain grand projet innovant de GameFi

Metacade est une plateforme innovante qui associe le jeu à la blockchain pour créer une salle d’arcade mondiale de type play-to-earn (P2E). Avec une feuille de route bien structurée, Metacade vise à devenir une présence formidable dans le secteur GameFi en pleine évolution, qui a été pressenti pour produire l’une des prochaines grandes sensations crypto par les experts de l’industrie.

L’un des attributs distinctifs de Metacade est son système complet de récompenses qui engage les joueurs et ceux qui contribuent par des critiques de jeux et le partage d’idées, en favorisant une communauté solide et en stimulant la demande des utilisateurs. L’enthousiasme pour Metacade est palpable, avec des partenariats stratégiques et des cotations en bourse qui stimulent son élan.

Les tokens MCADE sont au cœur de la plateforme et attirent l’attention des investisseurs en tant qu’actifs potentiels à forte croissance, de nombreux experts considérant le MCADE comme le prochain grand token crypto. À mesure que Metacade prospère et attire un nombre croissant de joueurs en quête de récompenses, la demande de tokens MCADE devrait exploser, ce qui pourrait générer d’énormes profits pour les premiers détenteurs.

5. Hedera (HBAR) – La prochaine grande crypto pour les DAGs

Hedera Hashgraph, souvent désignée par sa crypto-monnaie native HBAR, est une technologie innovante de registre distribué qui s’écarte de la blockchain traditionnelle. Elle utilise un graphe acyclique dirigé (DAG) connu sous le nom de Hashgraph pour réaliser des transactions à grande vitesse et améliorer la sécurité. Cette technologie permet à Hedera de traiter des milliers de transactions par seconde avec des frais réduits, ce qui la rend très efficace et évolutive.

Le modèle de gouvernance d’Hedera est également distinct, impliquant un conseil d’entreprises mondiales réputées qui garantissent la transparence et la décentralisation. HBAR, le token natif, joue un rôle essentiel dans la sécurité du réseau et la facilitation des transactions.

Au fur et à mesure de son adoption, avec des applications allant des micro paiements au suivi de la chaîne d’approvisionnement et au partage sécurisé de données, la demande de HBAR est susceptible d’augmenter, ce qui en fait un candidat pour la prochaine crypto-monnaie à exploser.

La technologie révolutionnaire d’Hedera, associée à un modèle de gouvernance solide et à une gamme croissante de cas d’utilisation, positionne HBAR comme un actif qui pourrait être la prochaine grande crypto, avec un potentiel de croissance substantielle dans l’espace des registres distribués.

6. Chainlink (LINK) – La prochaine grande crypto pour l’interopérabilité

Chainlink, identifié par son token LINK, est un précurseur dans le domaine des oracles décentralisés.

Les oracles sont essentiels pour combler le fossé entre les blockchains et les données du monde réel. La récente avancée de Chainlink est le Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), une innovation qui a le potentiel de révolutionner davantage la façon dont les blockchains communiquent entre elles et avec les systèmes externes.

Le CCIP a été conçu pour permettre un échange de données et de valeurs transparent et sécurisé entre plusieurs réseaux de blockchain. Cette communication inter-chaînes est cruciale pour l’environnement multi-chaînes en plein essor, où les données et les actifs doivent circuler sans effort entre les différentes blockchains.

Le token LINK, essentiel au réseau de Chainlink pour inciter les fournisseurs de données et garantir la sécurité, pourrait connaître une demande accrue et être la prochaine crypto-monnaie à exploser, malgré sa capitalisation boursière.

Les efforts pionniers de Chainlink en matière de communication inter-chaînes par le biais du CCIP et sa réputation établie en matière d’oracles décentralisés placent LINK sous les feux de la rampe en tant qu’opportunité d’investissement significative pour les investisseurs avisés.

7. Binance Coin (BNB) – La prochaine grande crypto pour l’augmentation de la capitalisation boursière

Binance Coin (BNB) est la crypto-monnaie native de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en termes de volume d’échange.

Grâce à son écosystème efficace et multiforme, Binance a créé une position unique pour la BNB dans la crypto-monnaie. Bien qu’elle soit bien connue, elle pourrait être la prochaine crypto à exploser.

L’une des caractéristiques de la BNB est son utilité variée au sein de l’écosystème de Binance. Elle n’est pas seulement utilisée pour payer les frais de négociation sur la bourse de Binance, mais joue également un rôle essentiel dans la Binance Chain et la Binance Smart Chain (BSC), qui sont réputées pour leurs transactions rapides et peu coûteuses, et les applications décentralisées (dApps) et les projets DeFi construits sur BSC utilisent activement la BNB pour les transactions et la gouvernance.

Binance dispose également d’un mécanisme ingénieux de token burn qui retire périodiquement et de façon permanente une partie de la BNB de la circulation, ce qui renforce intrinsèquement sa valeur.

Avec l’adoption croissante de la chaîne intelligente de Binance, l’élargissement de la gamme de services offerts par Binance et les brûlages stratégiques de tokens, la BNB se positionne non seulement comme un token utilitaire mais aussi comme un actif précieux sur le marché des crypto-monnaies en pleine expansion, beaucoup estimant que la BNB pourrait être la prochaine grande crypto et augmenter encore sa capitalisation boursière.

8. Cosmos (ATOM) – Le prochain grand investissement crypto pour l’interopérabilité DeFi

Cosmos, représenté par le token ATOM, est un projet ambitieux qui s’attaque à certains des défis les plus urgents de l’écosystème de la blockchain, tels que l’évolutivité, l’interopérabilité et la facilité d’utilisation. Au fond, Cosmos vise à créer un « Internet des blockchains », c’est-à-dire un réseau de blockchains qui peuvent communiquer entre elles de manière décentralisée.

L’élément fondamental de Cosmos est le moteur de consensus Tendermint, qui permet des applications blockchain performantes et sécurisées. Grâce à son approche unique du consensus, Cosmos atteint un niveau d’évolutivité qui constitue une avancée significative par rapport aux systèmes de blockchain traditionnels.

Cosmos se distingue par l’importance qu’il accorde à l’interopérabilité : grâce au protocole IBC (Inter-Blockchain Communication), différentes blockchains publiques et privées peuvent échanger des données et des tokens, ce qui favorise un nouveau niveau de collaboration et d’intégration dans l’espace des blockchains.

Cosmos permet également aux développeurs de disposer des outils et des ressources nécessaires pour créer des blockchains personnalisées sans effort. Cette modularité et cette flexibilité sont intéressantes pour les développeurs qui cherchent à adapter leurs blockchains à des cas d’utilisation spécifiques.

Grâce à son approche innovante pour résoudre les problèmes complexes d’évolutivité et d’interopérabilité, Cosmos attire l’attention de la communauté des développeurs et des investisseurs.

ATOM, le token natif du réseau Cosmos, possède une valeur intrinsèque dans la sécurisation et la gestion de l’écosystème, ce qui en fait un autre candidat à la prochaine explosion crypto.

9. Filecoin (FIL) – Le prochain grand investissement crypto pour les solutions de stockage

Filecoin (FIL) révolutionne le stockage de données grâce à la technologie blockchain. Situé à l’intersection du stockage de fichiers et des réseaux décentralisés, Filecoin vise à créer un marché du stockage de données plus ouvert et plus efficace, le réseau permettant aux utilisateurs de louer leur capacité de stockage excédentaire. En parallèle, ceux qui en ont besoin peuvent utiliser cet espace pour stocker leurs données en toute sécurité. Cela crée un écosystème symbiotique où les deux parties sont gagnantes : les utilisateurs sont payés en tokens FIL pour offrir du stockage, et les clients peuvent accéder au stockage à des tarifs compétitifs.

L’une des caractéristiques marquantes de Filecoin est son système d’incitation hautement sophistiqué qui garantit l’intégrité et la disponibilité des données. Le réseau est méticuleusement conçu pour vérifier que les données sont stockées correctement au fil du temps, et les participants sont dûment rémunérés pour leurs services – ce qui signifie qu’une augmentation significative de l’utilisation pourrait faire du FIL la prochaine crypto à exploser.

Les données devenant une denrée de plus en plus précieuse dans le monde moderne, la demande de solutions de stockage sûres et fiables augmente. L’approche innovante de Filecoin pour résoudre ce problème attire l’attention des investisseurs individuels et institutionnels.

L’utilité de la FIL et son application dans le monde réel en font un bon atout dans l’espace des crypto-monnaies en constante évolution et un choix potentiel pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles avec un actif ayant une valeur intrinsèque.

Comment ont été déterminées et choisies les prochaines grandes crypto-monnaies qui exploseront

Pour identifier les meilleurs projets cryptos susceptibles de générer des gains substantiels, nous nous sommes concentrés sur quatre domaines clés : l’utilité durable, la valeur cachée, la facilité d’accès et la capitalisation boursière.

Une utilité durable

Il est essentiel de connaître l’objectif principal d’un token, son utilisation et son plan à long terme, car les tokens dont le rôle est clairement défini et qui restent importants au fil du temps sont plus susceptibles de résister aux fluctuations du marché.

Valeur cachée

Nous avons recherché la valeur cachée en étudiant les tokens qui semblent moins chers qu’ils ne devraient l’être. Nous avons vérifié ce que ces tokens pouvaient faire et les avons comparés à d’autres pour voir s’ils étaient sous-évalués, car, si c’est le cas, ces tokens pourraient être très rentables pour les investisseurs qui visent une croissance considérable.

Accès facile

L’accès est un autre aspect important. Pour qu’un token soit un bon investissement, les gens doivent pouvoir l’acheter rapidement, ce qui signifie qu’il doit être disponible sur différentes bourses et en quantité suffisante. Lorsqu’une crypto-monnaie est facile à acheter, les investisseurs sont plus susceptibles d’être intéressés.

Capitalisation boursière

Enfin, la capitalisation boursière est importante ! Elle est obtenue en multipliant le prix par le nombre de tokens disponibles. Une forte capitalisation boursière peut signifier que le projet est stable, tandis qu’une faible capitalisation peut indiquer qu’il y a plus de risques et qu’il y a une chance de croissance énorme.

En considérant ces aspects avec une approche professionnelle, les investisseurs peuvent prendre des décisions bien informées pour trouver la prochaine grande meme coin dans le cadre de leur recherche de la bonne crypto dans laquelle investir.

Quels sont les autres éléments à prendre en compte par les investisseurs à la recherche de la prochaine grande crypto ?

Budget

En matière d’investissement, il est essentiel de commencer par un budget clair. Il s’agit d’une limite de dépenses qui t’aide à faire des choix réfléchis. C’est un filet de sécurité qui te permet de garder ton argent durement gagné à l’abri dans un marché imprévisible.

Appétence pour le risque

Examine ta zone de confort par rapport au risque. Es-tu un investisseur qui joue la carte de la sécurité ou un flambeur ? Cela t’aidera à choisir les crypto-monnaies qui correspondent à ton style.

Cas d’utilisation

Il y a aussi la question de l’utilité – comment les crypto-monnaies sont-elles utilisées dans le monde réel ? Connaître les utilisations d’une pièce de monnaie peut être un bon indicateur de sa longévité.

Sécurité et réglementation

Enfin, ne néglige pas l’importance de la sécurité et de la réglementation. Une crypto-monnaie construite comme une forteresse et respectant les règles constitue un investissement fiable. C’est comme si tu choisissais un capitaine fiable pour ton voyage dans le secteur des crypto-monnaies.

Conclusion – Quelle est la prochaine crypto-monnaie à exploser ?

Il y a tellement de facteurs qui contribuent à indiquer la prochaine crypto qui va exploser que nous avons cherché à prendre en compte dans notre évaluation. Il est clair qu’avec de nombreux candidats solides, tous les projets de notre liste pourraient devenir la prochaine crypto à exploser.

Voici un récapitulatif des 7 meilleures crypto-monnaies à acheter aujourd’hui :

