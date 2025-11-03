On connaît le nom du prochain modèle ChatGPT et… ça n’a aucun sens

Le nom du prochain ChatGPT laisse tout le monde perplexe. Il ne veut rien dire. Et si, justement, ce non-sens était le message ?

La tech adore le buzz. Les réseaux aussi. Alors forcément, quand les deux mondes se croisent, ça prend vite des proportions énormes. Pourtant, dans ce cas précis, on a presque l’impression qu’OpenAI a voulu faire un mème en vrai. On savait déjà que l’entreprise de Sam Altman aimait surprendre. Mais là, l’entreprise a réussi à capter tous les regards. Car le nom de son prochain modèle de ChatGPT ne sera ni GPT-6 ni GPT-6 Turbo. Et encore moins GPT-7.

Un nom déjà devenu un mème

L’annonce est tombée le 31 octobre 2025, dans un post sur X. Sam Altman a dévoilé que le nom du prochain modèle de ChatGPT sera GPT-6-7. Oui, comme l’expression TikTok. Celle que personne de plus de 25 ans ne comprend. Et pourtant, le patron d’OpenAI, jure que c’est très sérieux.

GPT-6 will be renamed GPT-6-7, you're welcome — Sam Altman (@sama) October 30, 2025

Pour ceux qui n’étaient pas sur TikTok cette année, « 6-7 » vient d’une chanson. Le Doot Doot (6 7) de Skrilla. En vrai, il n’y a aucune signification derrière. Mais une inside joke devenue tellement partagée que Dictionary.com l’a carrément désignée « mot de l’année 2025 ». Oui, un mot qui n’en est pas un.

Tout est parti d’un montage vidéo, puis d’un basketteur, LaMelo Ball, mesurant 6ft7 (2,01 m). Ensuite d’un gamin devenu « The 6-7 Kid » qui hurle la phrase dans une vidéo devenue culte.

Les joueurs NBA et NFL ont par la suite commencé à faire le geste associé. Les deux mains sont ouvertes, paumes vers le haut, qui se balancent calmement. Comme si on disait « bof », « moyen », ou « qui sait ? »

Même Shaquille O’Neal l’a repris. Et ce dernier a admis, en souriant : « Je n’ai aucune idée de ce que ça veut dire. ». Bref, c’est devenu trop viral qu’OpenAI l’a repris à son tour.

Pourquoi un nom pareil pour le prochain modèle de ChatGPT ?

C’est toute la question. Et la réponse est peut-être qu’il ne faut pas chercher de réponse. Parce que cette expression est devenue virale parce qu’elle ne veut rien dire. Elle symbolise le chaos affectif d’Internet. On vit dans un monde où tout change trop vite. Alors autant rire dans le vide en faisant un geste bizarre des mains.

Aped $GPT-6-7@sama tweeted that the next gpt update will be Gpt-6-7

#67 is literally the meme of the year ..even dictionary made it the word of the year



With $67coin making new highs daily, this will reverse hard soon



Ca:

HnjDtKw1X56EUxw3KT7hds6NnFFCmVGjE5B6iMmFpump https://t.co/9dL2hGrddT pic.twitter.com/11HnwC4o9Y — 0xjohn (@Godswilljo19835) November 1, 2025

Pour l’instant, aucune explication officielle. Sam Altman ne s’est pas étendu sur ce choix. Mais en reprenant « 6-7 », OpenAI veut peut-être envoyer un message clair. C’est la culture numérique dicte le rythme.

Certes, la génération qui vit sur TikTok influence désormais le nom de modèles d’IA. Les codes évoluent. Et les entreprises suivent la vibe. Reste juste à espérer que le modèle sera à la hauteur de son nom. Parce que si « 6-7 » veut dire « bof », on ne veut pas que l’IA devient bof.

