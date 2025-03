Pendant ce temps : la Chine va produire en masse voitures volantes et robots dès 2026

X Peng développe son robot Iron et ses voitures volantes AEROHT à Guangzhou. La production en série de ces deux projets est prévue pour 2026.

En Chine, XPeng teste son robot Iron à Guangzhou et ses voitures volantes à deux modules. Il ne s’agit pas d’un rêve lointain, mais d’un plan basé sur l’informatique et la mobilité. L’entreprise chinoise utilise déjà Iron dans son usine.

Déjà utilisé dans les chaînes de production, le robot X peng Iron se distingue par sa conception avancée. Avec 70 kg, 1,70 m et 60 articulations, ce robot exécute des tâches complexes grâce à sa puce. Le Turing AI, un processeur 40 cœurs conçu pour optimiser ses mouvements. Actuellement en phase de test dans l’usine de Guangzhou, Iron assemble des composants pour les voitures électriques. À terme, il pourrait assister dans des environnements de bureau ou domestiques. La production de masse commencera d’ici 12 à 14 mois.

Parallèlement, Xpeng accélère sur son projet AEROHT, un concept unique de voiture volante bi-module. Ce véhicule combine un module terrestre électrique et un aérien eVTOL détachable. Avec une autonomie de 1 000 km par charge, le module au sol sert à la fois de moyen de transport et de station de recharge mobile pour l’engin volant. Ce dernier est équipé de six rotors et d’un cockpit offrant une vue panoramique à 270°, conçu pour des courts trajets. Une usine dédiée ouvrira en 2026 pour produire 10 000 unités de ce véhicule par an. Un premier essai a déjà eu lieu à Zhuhai.

La puce Turing, coeur du robot Iron et la voiture AEROHT

Pilier technologique des robots et des voitures volantes, la puce Turing AI analyse 30 milliards de paramètres en seulement 40 jours. Ce système optimise les décisions en temps réel, aussi bien pour la navigation des véhicules volants que pour les mouvements des robots.

Xpeng synchronise ses avancées vers une échéance stratégique. D’ici 2026, les robots Iron atteindront le niveau 3, leur permettant d’effectuer des tâches avec une supervision minimale. En même temps, les voitures volantes s’insèrent dans un marché estimé à 550 milliards de dollars d’ici 2030. Xpeng a déjà enregistré 3 000 commandes.

Ce concurrent chinois de Tesla mise également sur la conduite autonome de niveau 4, une technologie en cours de développement pour ses voitures électriques. Cependant, des défis subsistent, notamment l’obtention des certifications pour la circulation et le vol. Malgré ces obstacles, He Xiaopeng, PDG de Xpeng, affiche son optimisme. En témoigne la dynamique des ventes : plus 30 000 véhicules livrés en février et une action en hausse de 100 % en 2025, preuve de la confiance des investisseurs.

