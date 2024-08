Pendant que vous dormiez, cette entreprise a imprimé près de 100 maisons en 3D

Une entreprise de robotique a franchi une étape majeure en imprimant en 3D près d'une centaine de maisons à Georgetown, au Texas. Ce projet novateur, qui a débuté en novembre 2022, est en passe d'atteindre son objectif de construction. C'est ainsi une révolution dans l'industrie du bâtiment.

Le projet Wolf Ranch est le fruit d'une collaboration entre le développeur de construction par impression 3D ICON et l'entreprise de construction de maisons Lennar.

En utilisant l'imprimante 3D géante Vulcan, les équipes ont construit des maisons innovantes et durables, prêtes à accueillir des familles. Plus d'un quart des maisons ont déjà trouvé preneur. Cette réussite est un signe d'engouement pour cette nouvelle technologie.

L'imprimante 3D Vulcan d'ICON mesure 13 mètres de large et pèse plus de 4,75 tonnes. Elle utilise un mélange spécial de poudre de béton, d'eau, de sable et d'autres matériaux pour imprimer les murs des maisons en forme de tubes. Ce processus de construction prend environ trois semaines par maison. Chaque maison offre des habitations de plain-pied avec trois à quatre chambres. Les murs imprimés, qui rappellent des bandes de velours côtelé, sont conçus pour être à la fois résistants et économes en énergie.

Des maisons modernes et résistantes

Les maisons imprimées en 3D à Wolf Ranch ne sont pas seulement esthétiques. Elles sont également conçues pour résister à des conditions climatiques extrêmes, tout en étant économes en énergie et résistantes à l'eau. Ces caractéristiques en font des logements à la fois durables et pratiques pour les habitants du Texas, où les conditions météorologiques peuvent être imprévisibles.

Les maisons de Wolf Ranch arborent un style contemporain inspiré du ranch, conçu par le cabinet d'architectes BIG-Bjarke Ingels Group. Ce design allie modernité et fonctionnalité. De ce fait, il offre aux résidents des maisons à la fois esthétiques et pratiques. Malgré leur construction high-tech, ces maisons conservent une apparence chaleureuse et accueillante.

Des défis technologiques à surmonter

Bien que la construction de ces maisons soit une réussite, elle n'est pas sans défis. L'épaisseur des murs imprimés interfère avec les signaux Wi-Fi. Ce qui oblige les résidents à utiliser des routeurs Internet maillés pour une couverture optimale. Ce petit inconvénient est toutefois largement compensé par les nombreux avantages offerts par cette nouvelle méthode de construction.

Un projet aux applications futuristes

Le succès de ce projet ne se limite pas à la Terre. ICON envisage d'utiliser sa technologie d'impression 3D à grande échelle pour construire des structures sur la Lune. La NASA a exprimé son intérêt pour cette technologie dans le cadre de son programme d'exploration lunaire Artemis, qui prévoit d'envoyer le premier équipage sur la Lune en septembre 2025. Cette perspective ouvre des possibilités fascinantes pour l'avenir de la construction spatiale.

Le projet Wolf Ranch au Texas démontre le potentiel énorme de l'impression 3D dans l'industrie de la construction. Avec des maisons durables, résistantes et esthétiques, cette technologie pourrait bien transformer la manière dont nous construisons nos habitations à l'avenir.

Alors que les premières familles emménagent dans ces maisons imprimées en 3D, une nouvelle ère de l'architecture est en train de naître. En somme, cet exploit marque un tournant majeur pour l'habitat humain sur Terre et au-delà.

