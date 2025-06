Piratage de la Switch 2 : attention ! Nintendo commence à bannir les comptes

Ne jouez pas avec Nintendo ! La société japonaise est hyper sérieuse avec les règlements. La preuve ? Elle a déjà entamé une campagne de bannissements visant certaines consoles dont les utilisateurs ont enfreint les nouvelles conditions de son contrat de licence numérique.

En mai dernier, Nintendo a modifié en toute discrétion les termes de son contrat d’utilisation. Désormais, la société se réserve explicitement le droit de désactiver à distance certaines fonctionnalités logicielles. Voire l’ensemble du système, en cas de non-respect des règles d’utilisation.

Ces dernières incluent toute utilisation détournée du système ou du logiciel. Et comme le souligne le site Kotaku, ces sanctions ont déjà commencé à tomber. Il faut croire que Big N est échaudée par les années de vulnérabilités de la première Switch.

Alors qu’il avait fallu plus d’un an pour que la première Switch tombe entre les mains des hackers, la Switch 2, elle, avait un point faible. Sa rétrocompatibilité représente une faille qui a permis à beaucoup d’utilisateurs de la pirater.

La majorité de ces derniers ont un point commun. Ils ont tous exploité la fameuse cartouche Mig Switch. Cet accessoire permet de copier, de sauvegarder puis de lancer des jeux stockés sur une carte SD ou microSD sans insérer le support original.

Il est donc aussi possible de lancer des jeux téléchargés illégalement depuis Internet. Ainsi Nintendo a interdit l’utilisation d’une cartouche modifiée. L’entreprise ne cherche pas à savoir si les fichiers sont légaux ou non.

Ce que la console détecte, c’est l’utilisation d’un accessoire non autorisé. Ainsi, à peine insérée, un message d’alerte se déclenche. Et la Switch 2 est immédiatement bannie de l’écosystème en ligne de Nintendo.

