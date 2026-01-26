Pubs dans ChatGPT : le CEO de DeepMind clash sévèrement OpenAI

Chez DeepMind, le ton se durcit face au choix assumé d’OpenAI d’intégrer des pubs dans ChatGPT. On dirait qu’une fracture nette se dessine entre deux visions de l’IA.

Des pubs dans ChatGPT ? Vous trouvez ça absurde ? Vous n’êtes pas le seul. Même chez les géants de la technologie, le choix d’OpenAI passe mal. Le CEO de DeepMind n’a pas esquivé le sujet. Il affiche même une position ferme et assume la confrontation. Pas question, selon lui, de transformer l’IA Google DeepMind en vitrine publicitaire. Face à OpenAI, le ton monte. Et la bataille ne fait que commencer.

Des pubs sur ChatGPT : c’est confirmé !

Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, des pubs vont bientôt apparaître dans ChatGPT. Le sujet a déjà fait couler beaucoup d’encre. OpenAI semble même déterminé dans ce projet.

Selon le communiqué officiel d’OpenAI, des tests d’annonces vont débuter dans les semaines qui viennent. Les utilisateurs gratuits et ceux de l’offre ChatGPT Go, aux États-Unis, sont directement concernés.

The Verge assure que cette expérimentation s’adresse uniquement aux versions Free et Go. Les abonnements Plus, Pro, Business et Enterprise resteront en revanche sans pubs. Mais rien n’indique que cette stratégie restera limitée dans le temps. À terme, tous les utilisateurs pourraient être concernés.

In the coming weeks, we plan to start testing ads in ChatGPT free and Go tiers.



We’re sharing our principles early on how we’ll approach ads–guided by putting user trust and transparency first as we work to make AI accessible to everyone.



What matters most:

– Responses in… pic.twitter.com/3UQJsdriYR — OpenAI (@OpenAI) January 16, 2026

Comment ça, des pubs sur ChatGPT ? Elles seront ainsi affichées en dessous des réponses, identifiées comme sponsorisées. Elles ne doivent pourtant pas influencer les réponses générées par l’IA.

Bien sûr, cette décision marque un tournant. Car jusqu’ici, ChatGPT misait sur une expérience sans distraction commerciale. Désormais, la monétisation change de visage. OpenAI assume. L’entreprise doit financer une infrastructure massive. Sans moteur de recherche rentable ni plateforme vidéo, les options restent limitées.

Toutefois, si OpenAI reste enthousiaste face à cette idée de pubs dans ChatGPT, DeepMind se montre beaucoup plus réticent. Son CEO l’a affirmé sans détour.

Pas de « projets pubs » chez Google DeepMind

Avec cette polémique autour des pubs dans ChatGPT, DeepMind assure que la firme ne fera pas de même pour son IA. Le CEO Demis Hassabis affirme qu’il n’y a « aucun projet » d’intégrer de pubs dans Gemini. C’est lors d’un échange avec Alex Heath qu’il a déclaré cela.

Ses mots résonnent fort dans l’actualité technologique, notamment au moment où ChatGPT commence à afficher des pubs dans certaines discussions. Le message reste poli, certes. Pourtant, le tacle, lui, se veut subtil.

Hassabis juge « intéressant » qu’OpenAI ait choisi cette voie si tôt. Il suggère une pression financière évidente. Les coûts cloud explosent. Les investisseurs attendent des revenus. La publicité apparaît alors comme une solution rapide.

Chez Google, le discours diffère. Hassabis insiste sur la confiance des utilisateurs. Un assistant sans publicité rassure. C’est évident, n’est-ce pas ? Il réduit le doute sur les réponses fournies. Il évite aussi toute suspicion d’influence sponsorisée.

Google peut se le permettre. La firme engrange déjà des dizaines de milliards via la recherche, YouTube ou Maps. Gemini n’a pas vocation à rapporter immédiatement. Il s’inscrit dans une stratégie longue. L’IA sert d’abord à renforcer l’écosystème existant.

Un clash feutré, mais bien réel

Ce positionnement vise aussi l’image. Google veut apparaître comme le défenseur d’une expérience utilisateur claire et lisible. C’est un contraste assumé face aux réseaux sociaux saturés de contenus sponsorisés.

Hassabis ne cite jamais OpenAI frontalement. Pourtant, le message passe. Introduire des pubs trop tôt peut fragiliser la crédibilité d’un assistant. Les recommandations doivent rester impartiales. Toute ambiguïté peut briser la relation avec l’utilisateur.

Le patron de DeepMind reconnaît toutefois une nuance. La publicité à long terme n’est pas totalement exclue. Une réflexion « très attentive » est en cours, souligne-t-il. L’absence de pression immédiate reste un facteur clé. La porte reste donc entrouverte.

La différence se situe dans le timing. Si Google temporise, OpenAI accélère. Deux visions s’affrontent, deux modèles économiques aussi.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.