R2 et FDJ dévoilent NIRIO sur TikTok avec une campagne TikTok audacieuse

R2, agence créative de l’année 2023, et le Groupe FDJ lancent une campagne TikTok pour promouvoir NIRIO. Il s’agit d’une nouvelle offre de paiement destinée aux jeunes adultes. Nordine Ganso, humoriste populaire, incarne cette campagne à travers quatre vidéos qui abordent de manière ludique la gestion budgétaire.

Une campagne innovante pour capter l’attention des jeunes

Pour attirer l’attention de la génération Z, R2 a misé sur l’originalité et l’humour. L’agence a choisi d’associer NIRIO à Nordine Ganso, un humoriste très suivi par les 18-25 ans sur les réseaux sociaux. Le choix de ce partenariat repose sur la capacité de Nordine à rendre accessibles et divertissantes des problématiques liées à la gestion financière. En effet, c’est souvent perçues comme ennuyeuses ou complexes par cette tranche d’âge.

Les vidéos de la campagne ont été lancées dès le 23 septembre 2024. Elles mettent en scène le quotidien de jeunes adultes confrontés à des décisions financières. De plus, elles adoptent un ton léger et décontracté. Elles montrent comment NIRIO peut faciliter la gestion de leur budget et offrir des solutions adaptées à leurs besoins. « En choisissant Nordine Ganso, un stand-upper talentueux et connecté à son audience, nous avons trouvé la dynamique parfaite pour donner vie à NIRIO », explique Richard Rohou, CEO de R2.

Des messages clairs et percutants signés Nordine Ganso

Le choix de TikTok pour le lancement de cette campagne n’est pas anodin. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs dans le monde, cette plateforme est particulièrement populaire auprès des jeunes adultes. Selon les études, ils y passent en moyenne 90 minutes par jour. Pour R2 et FDJ, il s’agit d’un canal privilégié pour toucher directement cette audience. Ils visent à susciter leur intérêt pour une offre de paiement adaptée à leurs attentes.

Les quatre vidéos de la campagne se déroulent autour de situations concrètes où Nordine Ganso incarne différents personnages pour illustrer les avantages de NIRIO. Les thématiques abordées incluent l’épargne, la sécurité des achats en ligne, la gestion des dépenses quotidiennes et les astuces pour économiser. Chaque vidéo se termine par un message de Nordine. Cela encourage les jeunes à profiter de l’offre NIRIO, gratuite pour les 18-25 ans.

Le slogan « Sois pas bête et profite d’un compte Nirio offert pour les 18-25 ans et de 20€ offerts pour toute ouverture de compte » conclut chaque épisode. Cela renforce l’idée que NIRIO est une solution financière accessible et sans risques pour les jeunes en début de vie active.

NIRIO : une offre pensée pour les jeunes adultes

NIRIO, nouvelle marque du Groupe FDJ, a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes adultes en matière de gestion budgétaire. Elle propose un compte et une carte gratuitement, ainsi que des outils de planification financière. NIRIO cherche ainsi à accompagner les 18-25 ans dans leurs premiers pas vers l’autonomie financière.

L’application propose des fonctionnalités innovantes. C’est le cas des cartes bancaires éphémères pour sécuriser les achats en ligne et des comptes « Projets » pour épargner facilement en vue d’objectifs spécifiques. « Nordine apporte un principe de réalité à une application bancaire, la rendant accessible pour les jeunes adultes. Sa capacité à comprendre et à refléter les préoccupations de son public positionne NIRIO comme une offre jeune, dynamique et en phase avec les besoins réels de la génération 18-25 ans », poursuit Richard Rohou.

Cette campagne marque un tournant dans la communication des services financiers. Elle mise sur la créativité et l’humour pour aborder des sujets sérieux. Elle reflète également la volonté de R2 d’adopter des stratégies de communication innovantes, qui résonnent auprès des jeunes générations.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.