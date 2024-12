Ronaldo lance des bottes à 5000 $ (et plein d’autres accessoires high-tech)

Cristiano Ronaldo ne se contente plus de marquer des buts. Il veut révolutionner votre récupération sportive avec AVA, sa nouvelle marque de fitness à la pointe de la technologie.

Si vous pensiez que le simple bain glacé ou le rouleau de massage suffisent pour récupérer, attendez de voir ce qu’AVA (Advanced Recovery for Athletes) propose. Il s’agit d’une marque dédiée à la récupération et au fitness pour les athlètes lancé par la star planétaire du football, Cristiano Ronaldo.

Fruit d’un partenariat entre CR7 et la société brésilienne Avanutri, AVA promet une technologie de pointe pour les sportifs en quête de performance et de récupération.

Un petit apperçu de ce qu’AVA a pour vous séduire

En visitant le site Web d’AVA, j’ai découvert une vaste gamme de produits, allant des plus classiques aux plus insolites. On y trouve notamment des équipements d’entraînement à domicile remplissables d’eau, idéaux pour un entraînement sur mesure de poids et de force.

S’ajoutent à cela une sélection de pistolets de massage d’apparence générique, affichant des prix similaires aux modèles haut de gamme du marché. Vous y découvrirez également des accessoires comme un sac à dos à 150 $ ou des chaussettes de compression à 50 $.

J’était même tombé sur quelque chose qui m’a laissée bouche bée : bain de glace ovale gonflable à 1 000 $. Vous pouvez trouver des alternatives sur Amazon pour 100 $, mais bon, à chacun son style.

Ce qui m’a le plus intrigué ?

Au milieu de ces extravagances, des gadgets vraiment intéressants ont particulièrement attiré mon attention.

Par exemple, AVA offre un kit remarquable pour booster la récupération musculaire et améliorer la circulation. Mieux encore, leur technologie LED rouge, notamment la Deep Light, diffuse une lumière ciblée sur presque tout le corps, aidant à soulager la douleur, réduire l’enflure et atténuer les courbatures.

La marque de Ronaldo propose même des bottes Cryo Sport à 5 700 $, qui diffusent de l’air refroidi par un réservoir de glace autour des jambes pour optimiser la récupération. À condition, bien sûr, d’être confortablement installé sur votre coussin gonflable à 70 $.

Leur produit phare ? Les LedBoots à 3 500 $. Ces bottes high-tech utilisent une technologie appelée « photobiomodulation » pour booster la régénération musculaire et améliorer l’oxygénation des tissus.

Certifiée ISO9001 et ISO13485, et enregistrée auprès de l’ANVISA et de l’IMMETRO, AVA s’assure que ses produits respectent les standards de sécurité et de qualité les plus exigeants.

« Ces certifications témoignent de notre engagement à offrir des solutions fiables et performantes, renforçant la confiance des professionnels de la santé et du sport dans nos technologies. »

Sur ce, je vous invite à partager dans le commentaire ce que vous pensez de ces produits…

