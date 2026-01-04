Snapdragon X2 Elite : la nouvelle puce surpuissante exposée au CES 2026

C’est désormais sûr. Qualcomm n’a pas prévu de faire de la figuration au CES 2026. Car avec les Snapdragon X2 Elite et X2 Plus, le fondeur américain s’apprête à remettre une pression sur le marché du PC ARM. Leurs promesses ? Une puissance en forte hausse et une efficacité énergétique encore jamais vue.

Vous pensiez que le PC ARM avait déjà montré tout son potentiel? Qualcomm compte bien vous prouver le contraire. Parce qu’après une première génération de Snapdragon X Elite prometteuse mais encore imparfaite, le constructeur revient au CES 2026 avec les Snapdragon X2 Elite et X2 Plus. Et si les fuites se confirment, les créateurs nomades, les développeurs, mais surtout ceux qui passent leurs journées entre navigateur, bureautique et outil cloud pourraient bien être conquis.

La différence avec les puces Snapdragon X2 Elite et X2 Plus

Au CES, ce ne sera pas une première apparition pour les Snapdragon X2 Elite et X2 Plus. Ces SoC ont déjà été dévoilés en septembre dernier lors du Snapdragon Summit, organisé à Hawaï. Mais, c’est à Las Vegas, dès l’ouverture officielle du salon le 6 janvier, qu’ils devraient être lancés pour de bon.

Pourquoi un tel engouement, vous vous demandez peut-être ? Tout simplement parce que ces puces permettraient aux PC Copilot+ sous Windows de franchir un cap, aussi bien en performances qu’en autonomie. De ce fait, Qualcomm promet jusqu’à 75 % de gains en CPU. Mais aussi un GPU deux fois plus efficace par watt..

Qualcomm le sait. Le principal talon d’Achille des Snapdragon X Elite de première génération, ce n’était pas le CPU. C’était le GPU. C’était suffisant pour de la bureautique et de l’IA locale. Pourtant, cela était trop juste dès qu’on parlait de tâches graphiques plus sérieuses. Avec les Snapdragon X2 Elite, la marque promet d’avoir corrigé le tir.

Si les chiffres annoncés se confirment dans les tests, on pourrait assister à une montée en gamme des PC ARM. On aurait donc droit à des machines plus polyvalentes, plus rapides, et surtout plus cohérentes face aux solutions x86 traditionnelles. Le tout sans sacrifier l’autonomie, un point sur lequel Qualcomm reste très agressif.

Lenovo en éclaireur au CES 2026

Non, ce ne sont pas que des promesses marketing. Plusieurs PC Lenovo ont déjà fuité, confirmant l’arrivée imminente de ces nouvelles puces. Parmi eux, des modèles Legion et LOQ, habituellement associés à des machines orientées performances.

Le modèle qui attire le plus l’attention reste le Lenovo Yoga Slim 7x. Il s’agit d’un PC portable haut de gamme qui embarquerait la version la plus puissante du Snapdragon X2 Elite, la X2E-88-100.

Au programme, il y a 18 cœurs CPU, un écran OLED 2,8K et, selon Lenovo, jusqu’à 29 heures d’autonomie. Oui, même avec une dalle OLED réputée énergivore. Si ces chiffres se vérifient, Qualcomm enverrait un signal fort au marché du PC. En plus, Lenovo ne compterait pas s’arrêter là.

D’autres machines seraient également prévues, comme les IdeaPad 5x 2-en-1 et IdeaPad Slim 5x en 13 et 15 pouces, équipés cette fois de Snapdragon X2 Plus. Ce sont des modèles plus accessibles, mais toujours pensés pour mettre en avant l’efficacité énergétique de l’ARM.

Reste désormais à voir si les promesses de Qualcomm tiendront face à la réalité des tests.Le verdict tombera au CES 2026.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.